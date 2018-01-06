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    Cenk Tosun

    Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a maliyetini açıkladı

    © AA/
    Spor
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    Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin Everton'a maliyetini açıkladı. Buna göre Everton, 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli, 2 milyon liraya kadar da performansa dayalı ücret ödeyecek. Beşiktaş, Cenk'in 3. bir kulübe olası transferi halinde de para alacak.

    Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için Everton kulübüyle varılan anlaşmanın bedelini açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

    Everton kulübünün internet sitesinde, Cenk Tosun'un kulübe ait formayla çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.
    © Fotoğraf: Everton Resmi İnternet Sitesi / www.evertonfc.com
    Everton, Cenk Tosun'un transferini resmen açıkladı
    "Everton kulübü tarafından şirketimize net 22 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1 milyon 157 bin 895 euro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.

    Bunlara ek olarak;

    Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500 bin euro, Şampiyonlar Ligine katılırsa 750 bin euro ödenecektir. Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500 bin euro şirketimize ödenecektir. Performansa dayalı ücretlerin toplamı her durumda 2 milyon euroyu geçmeyecektir.

    Ayrıca;

    Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için; 15 gol atarsa 500 bin euro, 25 gol atarsa 1 milyon euro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir.

    Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7.5'u Everton tarafından şirketimize ödenecektir."

    CENK'TEN VEDA MESAJI: GÜNÜN BİRİNDE ELBET BİR ARAYA GELİRİZ

    İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Beşiktaş taraftarına veda etti. Cenk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım; birincisi başarı, ikincisi mutluluk. Bu dünyada hiçbir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen, dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır hayat hikayemize yazılan her başarı başlığında. Ben kariyerimin en önemli yıllarını Beşiktaş formasıyla yaşadım. Zor günlerim de oldu ama beni hep desteklediniz, düştüğümde hep ilk elini uzatan siz oldunuz. Bu formayla geçirdiğim her günü hayatımın sonuna kadar başına gurur kelimesini koyarak anlatacağım. Taraftarlarımız, yönetimimiz, kulübümüzün bütün emektarları, takım arkadaşlarım, hiç bilemediğim evlerde bizi desteklemiş futbolseverler… El ele vererek bugünlere geldik."

    ​Golcü oyuncu veda mesajında ayrıca, yeni başarılar için yeni bir hikayeye başladığını belirterek, şunları yazdı:

    "Hep beraber Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attık. İnsanoğlu hayallerini gerçekleştirdiği oranda değil hayal kurmaya devam edebildiği sürece yaşarmış. Şimdi yeni hayaller ve yeni başarılar için yepyeni bir hikayeye başlıyorum. İstedim ki yıllar boyu başarıyı paylaştığımız gibi bu mutluluğu da paylaşalım. Çünkü ikisini de ne kadar büyütürsek bizden sonra gelenlere o kadar ilham veririz. Şimdi veda zamanı. Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı, her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle ilgili dünyanın en ücra köşelerinde hayranlıkla anlatılan tribün hikayeleriyle gurur duymaya devam edeceğim. Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz ve hakkınızı helal ediniz."

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    Etiketler:
    Everton, Beşiktaş, Cenk Tosun
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