Deniz Naki'ye silahlı saldırı

Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Deniz Naki'nin saldırı sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saat 01:15'te Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki'ye, Almanya'da Aachen otobanında kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

Saldırı sonrası Naki'nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.