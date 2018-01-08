Deniz Naki'ye silahlı saldırı

Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Deniz Naki'nin saldırı sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
© Fotoğraf: DHA
Saat 01:15'te Amedspor'un oyuncusu Deniz Naki'ye, Almanya'da Aachen otobanında kimliği belirsiz kişiler saldırdı.
Saldırı sonrası Naki'nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Amedspor'lu Deniz Naki'ye bu gece Almanya'da silahlı saldırı gerçekleştirildiği iddiası var. Naki'nin yara almadığı bilgisi var. pic.twitter.com/c4lOJkRduj— yasin kobulan (@ysnkobulan) 7 Ocak 2018
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