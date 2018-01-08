Cenk Tosun, Everton'a bidonuyla gitti

Premier Lig ekiplerinden Everton'a imza atarak Türkiye'nin 22 milyon garanti ücretin yanında bonuslarla birlikte transfer rekorunu kıran Cenk Tosun, İngiltere'ye gitti. Tosun'un havalimanında çekilen bir fotoğrafı transferi kadar konuşuldu.

Cenk Tosun, dün eşi Ece Tosun ile Londra'ya gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş terminaline geldi. Burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, CIP salonuna geçerek bir süre dinlendi. Havalimanında yoğun ilgiyle karşılaşan Cenk Tosun, sevenleriyle fotoğraf çektirdikten sonra Londra'ya hareket etti.

TURŞU MU, ZEYTİN Mİ?

Öte yandan Cenk Tosun'un havalimanında çekilen fotoğraflar arasındaki bir görüntü, sosyal medyada en az transferi kadar konuşuldu.

Cenk Tosun'da olsan, 27 milyon Euro'ya Premier Lige transfer de olsan o turşu bidonu gidecek! Ne olursa olsun gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen #TosunPaşa'ya Selam olsun… @CenkTosun_ pic.twitter.com/fou1AsUVVO — Ebubekir (@Ebubekir_1903_) 7 Ocak 2018

Yanında 6 valiz ve sarı kapaklı bir bidonla görüntülenen Cenk için sosyal medyada "İngiltere'ye zeytin ya da turşu götürüyor" yorumları yapıldı.