Cenk Tosun, Everton'a bidonuyla gitti

TURŞU MU, ZEYTİN Mİ?
Öte yandan Cenk Tosun'un havalimanında çekilen fotoğraflar arasındaki bir görüntü, sosyal medyada en az transferi kadar konuşuldu.
Cenk Tosun'da olsan, 27 milyon Euro'ya Premier Lige transfer de olsan o turşu bidonu gidecek! Ne olursa olsun gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen #TosunPaşa'ya Selam olsun… @CenkTosun_ pic.twitter.com/fou1AsUVVO— Ebubekir (@Ebubekir_1903_) 7 Ocak 2018
Yanında 6 valiz ve sarı kapaklı bir bidonla görüntülenen Cenk için sosyal medyada "İngiltere'ye zeytin ya da turşu götürüyor" yorumları yapıldı.
İngiltere'ye giden Cenk Tosun, yanında bir bidon turşu götürdü. pic.twitter.com/mpWAeitHpI— Süper Lig (@TFFSuperLig) 8 Ocak 2018
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