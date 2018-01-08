Arda Turan'dan Mehmet Ağar açıklaması

Arda Turan'ın ise "Ben Terim'le çalışmam" yanıtı verdiği ileri sürüldü.
ARDA TURAN'DAN YALANLAMA
Söz konusu haberi Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayan Arda Turan, "Bugün Habertürk'te çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın" ifadesini kullandı.
Bugün Habertürk’de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın.— Arda Turan (@ArdaTuran) 7 Ocak 2018
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