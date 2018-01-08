Arda Turan'dan Mehmet Ağar açıklaması

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a "Ben Terim'le çalışmam" dediği öne sürülen Arda Turan, "Hayal dünyanızın ürünü haberleri kendinize saklayın ve beni rahat bırakın" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona'da forma şansı bulamayan ve Süper Lig'e geri döneceği belirtilen Arda Turan'a "Senin Galatasaray'a, Galatasaray'ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca'dan özür dile, kırgınlık bitsin" dedi.

Arda Turan'ın ise "Ben Terim'le çalışmam" yanıtı verdiği ileri sürüldü.

ARDA TURAN'DAN YALANLAMA

Söz konusu haberi Twitter'dan yaptığı açıklamayla yalanlayan Arda Turan, "Bugün Habertürk'te çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın" ifadesini kullandı.

Bugün Habertürk’de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın. — Arda Turan (@ArdaTuran) 7 Ocak 2018

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