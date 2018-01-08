Deniz Naki'nin avukatı: Savcı ırkçı çeteler üzerinde duruyor

Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, devre arasında ailesini görmek için Almanya'ya gitti.

Sakatlığı bulunduğu için tatilini biraz daha uzatan Naki'ye, dün gece Türkiye saatiyle saat 01.15 sıralarında aracıyla Almanya'nın Aachen Otobanı'nda seyir halindeyken plakasız siyah bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Naki yara almazken, aracına 2 kurşun isabet etti. Naki'nin ihbarıyla olay yerine gelen Alman polisi inceleme yaparak delil topladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alman polisi kaçan saldırganları arıyor.

MIZRAK: HEDEF GÖSTERİLİYOR

Deniz Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak, "Otobanda giderken seyir halindeki bir plakasız araçtan ateş açılmış, aracına 2 kurşun isabet etmiş. Özellikle aracın lastiklerine isabet ettirmeye çalışmışlar. Olay yerine gelen polis Deniz'in ifadesine başvurdu. Deniz yara almadı, sağlık durumu iyi. Alman polisi soruşturmayı Almanya'da bulunan Türk ırkçı çeteler üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Deniz hakkında 2 yıldır yazılıp çiziliyor. Hedef gösteriliyor. Bu hedef göstermelerin sonucunda Mersin'de saha içinde saldırıya uğradı. Bu da onun farklı bir versiyonu. Almanya'daki avukatlar, arkadaşlar ve parlamenterler konuyu yakından takip ediyor" diye konuştu.

EDEMEN: CİDDİ KIRILMALARA NEDEN OLACAK



Naki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ve saldırıyı kınayan Amed Spor Başkanı Nurullah Edemen, soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Naki'nin daha önce saha içi ve dışında saldırıya uğradığını hatırlatan Edemen, "Irkçılar tarafından yapılmışsa bu durum ciddi kırılmalara neden olacak" dedi.