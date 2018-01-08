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    Zlatan Ibrahimovic

    Ibrahimovic: Adım Andersson ya da Svensson olsa baş tacı ederler

    © REUTERS/ Andrew Yates
    Spor
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    Tartışmalı açıklamalarıyla tanınan efsane futbolcu Ibrahimovic, İsveç medyasını gizli ırkçılıkla suçladı. Kendisi hakkında kasten olumsuz yayın yapıldığını iddia edip ''Çünkü ben sarışın değilim, adım Andersson ya da Svensson değil. Öyle olsaydı, inanın bana, banka soysam bile beni savunurlardı'' dedi.

    Flen Camii - Irkçı saldırı
    © AA/ Atila Altuntaş
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    Futbolun hala top koşturan efsanelerinden Zlatan Ibrahimovic, İsveç medyasını gizli ırkçılıkla suçladı. futbol serüveninin son döneminde Manchester United forması giyen ve eşsiz yetenekleri kadar tartışmalı açıklamalarıyla da tanınan Ibrahimovic, memleketi İsveç'te medyanın kendisi hakkında kasten olumsuz yayın yaptığını iddia etti.

    'İBRAHİMOVİÇ OLMAMI KABUL EDEMİYORLAR'

    İsveç'in Malmö kentinde Boşnak bir baba ile Hırvat bir annenin dünyaya getirdiği Ibrahimovic, Fransız kanalı Canal Plus'ye ''Bana hala saldırıyorlar. Çünkü benim İbrahimovic olmamı kabul edemiyorlar. Başka bir İsveçli oyuncu benimle aynı hatayı yapsa onu savunurlar. Ama bana gelince savunmazlar. Bu ırkçlılıkla ilgili bir mevzu'' dedi.

    Zlatan Ibrahimovic
    © REUTERS/
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    'GİZLİ IRKÇILIKTAN EMİNİM'

    ''Doğrudan ırkçılık değil, gizli ırkçılık. Varlığından yüzde 100 eminim'' diye devam eden İsveçli yıldız ''Çünkü ben sarışın değilim, adım Andersson ya da Svensson değil. Adım öyle olsaydı, inanın bana, banka soysam bile beni savunurlardı. Ama beni yapmaları gerektiği gibi savunmuyorlar'' iddiasında bulundu.

    ​'11 KEZ KAZANDIM'

    'Muhtemelen ben İsveç tarihinin en iyi futbolcusuyum. Benim yaptıklarımı daha önce hiç kimse yapmadı. Benden önce İsveç'te yılın futbolcusunun belirlendiği Altın Top Ödülü'nü en fazla iki kez kazanan olmuştu. Ben kaç tane kazandım? 11. Ben en iyisiyim" çıkışını yapan Ibrahimovic, kendisini daha önce tanrıyla da kıyaslamıştı. 36 yaşındaki futbolcu, iki yıl önce Paris Saint-Germain (PSG) formasını terletirken kendisi olmasa kimsenin Paris'in adını anmayacağını, Fransa'nın da PSG'yi hak etmeyen 'b.ktan' bir ülke olduğunu öne sürmüştü. 

    Manchester United'lı Zlatan Ibrahimovic St. Etienne'e karşı 3 golle maça damgasını vurdu
    © REUTERS/ Andrew Yates Livepic
    Ibrahimovic: Indiana Jones gibiyim
    'IRKÇILIK BENİ GÜÇLÜ YAPIYOR'

    Irkçılık konusunda "Dert etmiyorum. Hatta bu beni daha güçlü yapıyor'' diye meydan okuyan Ibrahimovic, Canal Plus muhabirinin ''Belki de İsveç medyası sizi çok küstah buluyordur'' serzenişi üzerine ''Fark etmez. Ben gelmiş geçmiş en iyisiyim. Ya elindekinin kıymetini bilir gurur duyarsın ya da duymazsın'' karşılığını verdi. İsveçli yıldız, 2011 yılında yayımlanan otobiyografisinde çocukluğunda ve gençliğinde İsveçlilerden gördüğü ayrımcı muameleyi ayrıntılarıyla anlatmıştı.

    Etiketler:
    gizli ırkçılık, Zlatan Ibrahimovic, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
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