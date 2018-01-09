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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Spor
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    Siyahlara yönelik ırkçılığı protesto için ABD ulusal marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncularını daha önce saygısızlıkla eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, marşın sözlerini bilmemekle suçlandı. Trump dün bir Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde marşı okurken zorlanınca sosyal medyadan tepki yağdı.

    Trump dün Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Alabama Crimson Tide ve Georgia Bulldogs adlı Amerikan futbolu kolej takımlarının karşılaşmasının yapıldığı stadyuma gitti.

    Ardından karşılaşma öncesi sıra ABD ulusal marşını okumaya geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump'ın marşın sözlerini söylemekte zorlandığını fark etti.

    ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlo Allegri
    Trump'tan protestocu futbolcuya sert tepki: Kendine başka ülke bulmalı
    Kullancılar daha önce siyahlara yönelik ırkçılığı marş sırasında ayağa kalkmayarak ya da diz çökerek protesto ettikleri için oyuncuları sert sözlerle eleştirmiş, hatta kariyerlerini sonlandırmakla tehdit etmişti.

    Trump'ı marşın sözlerini bilmemekle suçlayan birçok kullancıları bu noktayı vurgulayarak Trump'ı 'iki yüzlülükle' suçladı.

    'BU İKİ YÜZLÜLÜĞÜN İĞRENÇ BİR GÖRÜNÜMÜ'

    ​Bir kullanıcı "Amerika, Başkan'ınız ulusal marşımızın sözlerini bilmiyor. Bu iki yüzlülüğün iğrenç bir görünümü. Ayrıca size onun yüzde 37 halk desteği oranına sahip olduğunu hatırlatırım. Tüm zamanların en düşük popülariteye sahip Başkan'ı" yorumunu yaptı.

    ' 6 AY BOYUNCA FUTBOLCULARI FIÇALAMADAN ÖNCE BELKİ DE SÖZLERİ ÖĞRENMELİ'

    ​Bir diğer kullancı da "Fikir: 6 ay boyunca futbol oyuncularını ulusal marşa saygı göstermeleri yönünde fırçalamadan önce belki de sözleri öğrenmeli" diye yazdı.

    TEPKİ SOSYAL MEDYAYLA SINIRLI KALMADI

    ​Trump'a tepki sosyal medya kullancıları ya da stadyumdaki izleyiclerle sınırlı kalmadı.

    Trump stadyuma girdiğinde bazı bölümlerden yuhalamalar yükseldi.

    Alabama Crimson Tide oyuncularından Bo Scarbrough  da sahaya çıkmadan önce koridorda yürüken duyulacak şekilde  "Trump'ı s…." diye bağırdı.

    Trump ​Atlanta'ya gitmeden önce Nashville'de de  "Bayrağımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Ayrıca ulusal marşımıza da saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.

    ABD başkanı daha önce de Paskalya Günü'nde marş sırasında elini kalbine götürmeyi unutunca First Lady Melania Trump tarafından 'dürtülerek' uyarılmıştı.

     

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    Etiketler:
    Ulusal marş, Donald Trump, Atlanta, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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