ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki

Siyahlara yönelik ırkçılığı protesto için ABD ulusal marşı sırasında ayağa kalkmayan Amerikan futbolu oyuncularını daha önce saygısızlıkla eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, marşın sözlerini bilmemekle suçlandı. Trump dün bir Amerikan futbolu karşılaşması öncesinde marşı okurken zorlanınca sosyal medyadan tepki yağdı.

Trump dün Georgia eyaletinin Atlanta kentinde Alabama Crimson Tide ve Georgia Bulldogs adlı Amerikan futbolu kolej takımlarının karşılaşmasının yapıldığı stadyuma gitti.

Ardından karşılaşma öncesi sıra ABD ulusal marşını okumaya geldi. Ancak sosyal medya kullanıcıları Trump'ın marşın sözlerini söylemekte zorlandığını fark etti.

Super obvious Trump doesn’t know the words to our National Anthem. Disgraceful for any president, but particularly bad given his months of race-baiting rants against NFL players kneeling to demand justice. pic.twitter.com/jUD0hBqo9N — Kaivan Shroff (@KaivanShroff) January 9, 2018

Kullancılar daha önce siyahlara yönelik ırkçılığı marş sırasında ayağa kalkmayarak ya da diz çökerek protesto ettikleri için oyuncuları sert sözlerle eleştirmiş, hatta kariyerlerini sonlandırmakla tehdit etmişti.

Trump'ı marşın sözlerini bilmemekle suçlayan birçok kullancıları bu noktayı vurgulayarak Trump'ı 'iki yüzlülükle' suçladı.

'BU İKİ YÜZLÜLÜĞÜN İĞRENÇ BİR GÖRÜNÜMÜ'

​Bir kullanıcı "Amerika, Başkan'ınız ulusal marşımızın sözlerini bilmiyor. Bu iki yüzlülüğün iğrenç bir görünümü. Ayrıca size onun yüzde 37 halk desteği oranına sahip olduğunu hatırlatırım. Tüm zamanların en düşük popülariteye sahip Başkan'ı" yorumunu yaptı.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0 — Nick Laparra (@NickLaparra) January 9, 2018

' 6 AY BOYUNCA FUTBOLCULARI FIÇALAMADAN ÖNCE BELKİ DE SÖZLERİ ÖĞRENMELİ'

​Bir diğer kullancı da "Fikir: 6 ay boyunca futbol oyuncularını ulusal marşa saygı göstermeleri yönünde fırçalamadan önce belki de sözleri öğrenmeli" diye yazdı.

IDEA: Before spending 6 months lecturing football players about respecting the national anthem MAYBE LEARN THE WORDS https://t.co/sNtVhGhZg0 — Judd Legum (@JuddLegum) January 9, 2018

TEPKİ SOSYAL MEDYAYLA SINIRLI KALMADI

​Trump'a tepki sosyal medya kullancıları ya da stadyumdaki izleyiclerle sınırlı kalmadı.

Trump stadyuma girdiğinde bazı bölümlerden yuhalamalar yükseldi.

Alabama RB Bo Scarbrough yells “F— Trump” before tonight’s title game. pic.twitter.com/RhuhRyNFHh — Sporting News (@sportingnews) January 9, 2018

Alabama Crimson Tide oyuncularından Bo Scarbrough da sahaya çıkmadan önce koridorda yürüken duyulacak şekilde "Trump'ı s…." diye bağırdı.

Trump ​Atlanta'ya gitmeden önce Nashville'de de "Bayrağımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Ayrıca ulusal marşımıza da saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.

ABD başkanı daha önce de Paskalya Günü'nde marş sırasında elini kalbine götürmeyi unutunca First Lady Melania Trump tarafından 'dürtülerek' uyarılmıştı.