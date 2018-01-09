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    Arda Turan

    Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

    © AFP 2017/ BULENT KILIC
    Spor
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    Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hâlâ atılması gereken birkaç adım var. Ekibim görüşmelere devam ediyor" dedi.

    Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yapıldığını ve geçen pazar günü kulüp avukatının İspanya'ya gittiğini belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, görüşmeyle ilgili kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

    Gümüşdağ, "Bazı olumlu gelişmeler neticesinde asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya'ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir'de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya'ya geldim" dedi.

    ​'ATILMASI GEREKEN BİRKAÇ ADIM VAR'

    Arda Turan
    © AP Photo/ Manu Fernandez
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    Kulüp temsilcileri gün boyu görüşme yaparken, kendisinin de Arda ile vakit geçirdiğini belirten Gümüşdağ, "Medipol Başakşehir formasını giymekten çok mutlu olacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO'su Oscar Gomar ile bir görüşme yapıldı. Kısaca söyleyebilirim ki, Arda'nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum" ifadesini kullandı.

    Spor medyasının heyecanını anladığını ve aynı heyecanı kendisinin de yaşadığını ifade eden Göksel Gümüşdağ, fakat transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorunda olduklarını belirtti. Gümüşdağ şunları söyledi: "Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hâlâ atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir."

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    Etiketler:
    Futbol, Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Göksel Gümüşdağ, Arda Turan
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