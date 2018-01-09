Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yapıldığını ve geçen pazar günü kulüp avukatının İspanya'ya gittiğini belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, görüşmeyle ilgili kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Gümüşdağ, "Bazı olumlu gelişmeler neticesinde asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya'ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir'de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya'ya geldim" dedi.
Başkanımız Göksel Gümüşdağ'dan basın açıklaması | https://t.co/jL69qLrteu pic.twitter.com/6brb5N0pIO— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 9 Ocak 2018
'ATILMASI GEREKEN BİRKAÇ ADIM VAR'
Spor medyasının heyecanını anladığını ve aynı heyecanı kendisinin de yaşadığını ifade eden Göksel Gümüşdağ, fakat transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorunda olduklarını belirtti. Gümüşdağ şunları söyledi: "Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hâlâ atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir."
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