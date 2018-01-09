Galatasaraylı eski futbolcudan Arda'ya: Gelme kardeşim, gelme

Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da….onun için Avrupa da bir takımda devam etsin…Gelme kardeşim benim,gelme…seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de….— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018
TRT'de spor yorumculuğu da yapan Turhan bir başka tweetinde ise, "Arda Turan bence Porto'ya gitmeli. Dün gece izledim Porto'yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir" diye yazdı.
Arda Turan,bence Porto,ya gitmeli..Dün gece izledim bir kez daha Porto takımını,Arda için ideal..Marega,Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır..Hem Şampiyonlar liginde oynar,sürede alır,maç eksiğini giderir,kendine gelir…— Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018
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