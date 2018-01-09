Galatasaraylı eski futbolcudan Arda'ya: Gelme kardeşim, gelme

Eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, Başakşehir'e transferi gündemde olan Arda Turan'a, "Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye'de" dedi.

© AFP 2017/ BULENT KILIC Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da….onun için Avrupa da bir takımda devam etsin…Gelme kardeşim benim,gelme…seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de…. — Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018

Arda Turan'ın Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamasını istemediğini belirten Evren Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa'da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

TRT'de spor yorumculuğu da yapan ​Turhan bir başka tweetinde ise, "Arda Turan bence Porto'ya gitmeli. Dün gece izledim Porto'yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir" diye yazdı.