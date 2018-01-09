Erdoğan'dan Vida yorumu: Sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık

Hırvat mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic'un "Daha önce pek çok kez söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir" açıklamasından sonra söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan Vida yorumu.



Recep Tayyip Erdoğan: Vida'nın transferi bizim için önemli bir ithalat, Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. pic.twitter.com/WzE3Lrrafm — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) 9 Ocak 2018

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"Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da, biliyorsunuz, Beşiktaş, Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Domagoj Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."