Arda Turan'ın menajeri: Başakşehir'le anlaştık

© AFP 2017/ BULENT KILIC Başakşehir'den Arda Turan açıklaması

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada "Arda için Başakşehir ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in Barcelona Kulübü ile görüşmeleri ise sürüyor. Katalanlar'ın Arda'nın yıllık ücretinin tamamının karşılanmasını ve 2 milyon euro kiralama ücreti istediği belirtildi. Başakşehir ise Arda'nın maaşının yarısını ödemeyi talep ediyor.

Arda'nın Barcelona'dan ayrılma ihtimali sonrasında kendisiyle görüşme yapıldığını belirten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün yaptığı açıklamada "Arda Turan'la prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hâlâ atılması gereken birkaç adım var. Ekibim görüşmelere devam ediyor" demişti.