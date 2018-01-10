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    Fikret Orman

    Fikret Orman: Takımın başına CEO getirmek istiyorum

    © AA/ Mustafa Çiftçi
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüplerin profesyonel yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliğiyle takımın başına CEO getirmek istediğini söyledi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
    © Fotoğraf: Twitter
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 54. TSYD Antalya Buluşması'nda ‘Yükselen Değer Beşiktaş' oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

    Sponsorluk konusuna değinen Fikret Orman, "Beşiktaş'ımızı dünyada daha çok bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın büyük kulüplerinin sponsorları Ortadoğu'dan. Biz büyük işler yaptık gibi görünürken aslında bunların yanında küçük anlaşmalar. Bugün Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olmasına rağmen gazeteler bir muhabire birçok takıma baktırmaya başladılar. Çünkü pazar daralıyor. Bunu büyütmemiz lazım. Bunu büyüttüğümüz zaman herkes için daha hoş bir durum oluşacaktır. Sponsorluklarda çok büyük gibi gözüksek de dünya ölçeğinde kendimizi çok başarılı görmüyorum. O yüzden yurt dışı programlarımıza başladık. Geçtiğimiz sene Çin'e gittik. Bu bölgeye gitmeye devam edeceğiz" dedi.

    'BÜTÜN KULÜPLERİN POPÜLARİTEYİ ARTTIRMASI GEREKİYOR'

    Fikret Orman
    © AA/ Bülent Doruk
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    Taraftarların statlara gelmesinin önemine işaret eden Orman, "Taraftarı stada getiremediğiniz zaman yurt dışında da popülaritesini sağlayamıyorsunuz. Beşiktaş'ın tek başına maçlarını dolu oynaması ya da rakiplerimizin dolu oynaması problemi çözmüyor. Bütün kulüplerin popülariteyi attırması gerekiyor. Maç saatleri, tribünde küfür, şiddet, üslupsuz televizyon programları vs. gibi birçok sorun olabilir. Ama bunların zeka ile aşılabileceğine inanıyorum. Zor günlerde takımın başına geldik. Şimdi geldiğimiz nokta gurur verici. Bunu Türk futbolu için de yapabiliriz" diye konuştu.

    'BİR ÇIĞIR AÇMAK İSTİYORUM'

    Orman, Türk futbolundaki finansal sorunlarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

    Domagoj Vida, Fikret Orman
    © AA/ Yasin Aras
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    "Bu tek taraflı bir problem değil. Bir ayağı yöneticiler. Patronların egolarını tatmin etmek için faaliyet gösterecekleri yerin kendi şirketleri olması lazım. Kişisel egolardan dolayı ülkeler, şirketler batıyor. Bizim gibi halka açık kurumlara geldiği zaman biraz kısıtlamalar getirilmeli. Biz Beşiktaş'ta bir tüzük değişikliği ile bunu yapmak istiyoruz. Ben başkanlığı bırakmadan önce tüzük değişikliği yapmak istiyorum. Bence kulüplerin başına bir CEO gelmesi lazım ve maaş alması lazım. Benden sonra bir çığır açmak istiyorum. Benden sonra başkan olacak kişinin profesyonel çalışması gerektiğini düşünüyorum. Genel kurul kabul eder etmez bunu bilemiyorum. Ama dünyanın önemli kulüplerinde bu iş böyle. Borçları devletin ödemesi bence adil olan şeyler değil. Konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum. Futbolun marka değerini yukarı çıkarabilirsek herkes bundan rahatça istifade edebilir."

    Belediyelerin kulüplere yardımcı olduğunu ancak kendilerinin kendi kaynakları ile yollarına devam ettiğini ifade eden Orman, amatör şubelerdeki maliyetlere dikkat çekerek, böyle gitmesi halinde bazı şubeleri kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

    'ADINI VERMEYEYİM AMA BİR KÖŞE YAZARI BENİM İÇİN 'BEYİN ÖZÜRLÜ' YAZABİLİYOR'

    Futbolun kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Orman, "Adını vermeyeyim ama yaşını başını almış bir yazar köşe yazısında benim için 'Beyin özürlü' yazabiliyor. Bu mudur üslup? Ülkemizde futbol kalitesini düşüren şeyler var. Tribünde şiddet, küfür, maç saatleri, spor programlarındaki yanlış üslup ve hakemlerin sürekli tartışılması ülkemizde fubol kalitesini düşürüyor. Bir kulüp yöneticisi diğer kulüp yöneticisine meyhane ağzı ile laflar ediyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

    'BİZ ASLINDA MUHAMMED ALİ YARATMAK İSTİYORUZ'

    Daha önce söylediği 'Beşiktaş Dünyanın en büyük Müslüman takımı' lafının çarpıtıldığını ifade eden Orman, dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali örneği verdi. Orman, "Biz aslında bir Muhammed Ali yaratmak istiyoruz. Muhammed Ali'nin maçları döneminde Türkiye'de herkes sabaha karşı kalkar onu izlerdi. Çünkü renkli bir kişiydi ve Müslümandı. Avrupa'daki bir Hristiyan'ı futbol severi Beşiktaşlı yapmak zor ama Müslüman birinin dikkatini çekmek daha kolay olabilir. İnsan kendi dinindeki bir takıma daha sempati duyabilir. Bizim hedef kitlemiz Türkiye'nin doğusunda yaşayan 1.2 milyar Müslüman insan var. Biz de bunların dikkatini çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    TSYD, Beşiktaş, Fikret Orman, Antalya
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