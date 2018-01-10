Avrupa şampiyonu işitme engelli sporcuya paspas yaptırıyorlar

Çankırı Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde taşeron olarak çalışan Olimpiyat 3.'sü, Dünya 2.'si, Avrupa Şampiyonu Karadeniz'in, çalıştığı kurumun yerlerini parlatmaktan, uluslararası müsabakalara çalışmak için vakit ayıramadığı ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, çalıştığı kurumda baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz kalan şampiyon sporcunun tersine, aynı kurumda aynı statüde çalışan mesai arkadaşlarında gözetilen itibarın kendisinde göz ardı edildiği belirtildi.

© Fotoğraf: DHA Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslaması görenleri şaşırttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankırı Güreşçiler Gençlik Derneği Başkanı Talip Dönmez, böylesi aleni bir şekilde yapılan haksızlığa sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Milli sporcularımıza sergilenen olumlu veya olumsuz davranışlar, ülkemizin itibarının da belirleyicisidir. Ülkemizin istikrarlı biçimde sağladığı ve devam ettirdiği güçlü kimliğimizi yerelde hiçbir yöneticinin zafiyete uğratmasına hakkı yoktur. Halbuki; bizim için bayrak demek vatan, namus demektir. Bayrağımızı en tepelerde dalgalandıran Milli sporcuya yapılan çirkin muamelenin sorumlularının yaptıkları cahillik üzücüdür" dedi.