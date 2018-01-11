Van Persie'den taraftarı kızdıran paylaşım

Daha önce "Arkamdan konuşmayın" yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce "1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı, keyfime göre), 3-tekrarla" yazılı tişört giydi.
Robin van Persie'den ilginç paylaşım, tişörtte— 1907 Media (@1907Media) 10 Ocak 2018
1-Parti
2- Uyku
3-Tekrarla🔃
yazıyor. pic.twitter.com/t5XruL7ucq
Sarı lacivertli taraftarlar van Persie'ye tepki göstererek, "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun" ve "Robin van Persie'nin Fenerbahçe döneminin özeti" şeklinde yorumlarda bulundu.
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