Van Persie'den taraftarı kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Robin van Persie, yine taraftarları kızdırdı.

Daha önce "Arkamdan konuşmayın" yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce "1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı, keyfime göre), 3-tekrarla" yazılı tişört giydi.

Robin van Persie'den ilginç paylaşım, tişörtte



1-Parti

2- Uyku

3-Tekrarla🔃



yazıyor. pic.twitter.com/t5XruL7ucq — 1907 Media (@1907Media) 10 Ocak 2018

Sarı lacivertli taraftarlar van Persie'ye tepki göstererek, "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun" ve "Robin van Persie'nin Fenerbahçe döneminin özeti" şeklinde yorumlarda bulundu.