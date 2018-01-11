Kayıt
16:19 11 Ocak 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Kazuyoshi Miura Kazu Yokohama FC

    Tsubasa rekoru: 51 yaşındaki futbolcu sözleşme uzattı

    © AFP 2018/ TORU YAMANAKA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Japonya milli futbol takımının eski forveti Kazuyoshi Miura, rekorlarla dolu kariyerine yeni bir rekor ekledi. 'Tsubasa' çizgi film karakterine de esin kaynağı olan Kazu, gelecek ay 51 yaşına basacak olmasına rağmen Yokohama FC ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

    Gamba Osaka futbol takımı
    © AFP 2018/ JIJI PRESS
    Japon futbol kulübü Gamba Osaka'ya 'Nazi bayrağı cezası'
    Japonların kısaca 'Kazu'su, attığı imzayla rekorlarla dolu futbol kariyerinde 33. sezonuna giriyor. Japonya milli futbol takımının eski forveti, gelecek ay 51 yaşına basacak olmasına rağmen top koşturmaya 'devam' dedi. 26 Şubat 1967 doğumlu efsane futbolcu, Japon ikinci ligi takımı Yokohama FC ile sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yeni bir rekora imza attı.

    DÜNYA ÇAPINDA EN YAŞLI PROFESYONEL FUTBOLCU, EN YAŞLI GOLCÜ

    Dünya çapındaki tüm profesyonel liglerde top koşturan en yaşlı futbolcu olan Kazu, bu dünyada 50 yılı geride bıraktığı Mart 2017'de resmi müsabakalarda oynayan ve gol atan en yaşlı futbolcu unvanını aldı. Böylece Sir Stanley Matthews'un 52 yıllık rekorlarını kırdı.

    'KENDİMİ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ UMUYORUM'

    Yeni imzanın ardından ''Her zaman tüm kalbimle oynayacağım, bir futbolcu olarak kendimi geliştirmeye devam etmeyi umuyorum'' diyen 'ihtiyar delikanlının' kariyeri, futbol aşkının bir belgesi niteliğinde.

    FUTBOL KARİYERİ BREZİLYA'DA BAŞLADI

    Emmanuel Eboue
    CC BY-SA 2.0 / l3o_ / Arsenal FC 1-2 Galatasaray 2013 Emirates Cup August 4th, 2013
    Eski futbolcu Eboue: Zor durumdayım, çamaşır makinem bile yok

    1982'de henüz 15 yaşındayken ülkesinde futbol henüz gelişmediği için hayallerinin peşinde Brezilya'ya giden Kazu, 1986'da 19 yaşındayken nihayet bir Brezilya takımının dikkatini çekmeyi başardı. 1986'da ilk imzasını Santos'a atan, aynı yıl Palmeiras'a transfer olan Japon futbolcu, 1993'te açıldığında J.League'e geçti ve hemen gol kralı ile en değerli futbolcu (MVP) oldu.

    YILIN ASYALI FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ'NÜ JAPONYA'YA GETİRDİ

    1993'te kurulan Japonya Profesyonel Futbol Ligleri'nin (J. League) ilk süperstarı, aynı yıl, Asya Futbol Konfederasyonu'nun verdiği Yılın Asyalı Futbolcusu Ödülü'ne layık görülen ilk Japon futbolcu olmayı başardı.

    MİLLİ TAKIMIN DA EFSANESİ

    David Beckham
    © AFP 2018/ PAUL ELLIS
    Eski futbolcu Beckham: Tam bir feministim

    1990'da milli formayı giymeye başlayan, 1998 elemelerinde 14 gol atarak 'Mavi Samuraylar'ın ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan Kazu, ancak tartışmalı şekilde Fransa'nın evsahipliğindeki turnuvaya götürülmedi ve iki yıl sonra milli takımdan emekli oldu. Ama 89 maçta attığı 55 golle hala Japon milli takımının en golcü ikinci futbolcusu konumunda.

    AVRUPA'DA DA TOP KOŞTURDU

    Avrupa'da Cenova ve Dinamo Zagreb için de top koşturan ve ikincisinin 1999'da Hırvat ligi şampiyonu olmasında rol oynayan Kazu, 2005'te 38 yaşındayken transfer olduğu Yokohama FC'nin formasını 200'den fazla kez terletti. Yokohama FC, sadece 2007'de birinci ligde oynayabildi. Ama Kazu, diğer takımların formalarıyla da attığı toplam 139 golle birinci ligde gelmiş geçmiş en golcü 6. futbolcu unvanına sahip.

    İLHAN ​MANSIZ'LA BİRLİKTE OYNADI

    Pek çok dünya yıldızıyla birlikte top koşturmuş olan Kazu, Beşiktaş ve Türk milli takımının eski yıldızı İlhan Mansız ile de 2004'te Japonya'nın Vissel Kobe takımında birlikte oynadı.

     

     

    Etiketler:
    Tsubasa, J.League, Kazu, Kazuyoshi Miura, Japonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu
    Başbakan Yıldırım 'Gönül Dağı'na konuk oldu: Otobüsçülüğe 1978'de başladım
    Karikatür
    'ABD treni kaçırdı'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam