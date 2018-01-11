Tsubasa rekoru: 51 yaşındaki futbolcu sözleşme uzattı

Japonya milli futbol takımının eski forveti Kazuyoshi Miura, rekorlarla dolu kariyerine yeni bir rekor ekledi. 'Tsubasa' çizgi film karakterine de esin kaynağı olan Kazu, gelecek ay 51 yaşına basacak olmasına rağmen Yokohama FC ile sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

🖊️ Japanese striker Kazoyoshi Miura has signed a new deal with Yokohama FC.



😲 At the age of 50.



🏟️ Meaning he will play in his 33rd season as a professional.



🌏 A career that has seen him play in Brazil, Croatia, Australia & Japan. pic.twitter.com/1AasuJomzT — Sky Bet (@SkyBet) 11 Ocak 2018

Japonların kısaca 'Kazu'su, attığı imzayla rekorlarla dolu futbol kariyerinde 33. sezonuna giriyor. Japonya milli futbol takımının eski forveti, gelecek ay 51 yaşına basacak olmasına rağmen top koşturmaya 'devam' dedi. 26 Şubat 1967 doğumlu efsane futbolcu, Japon ikinci ligi takımı Yokohama FC ile sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yeni bir rekora imza attı.

​DÜNYA ÇAPINDA EN YAŞLI PROFESYONEL FUTBOLCU, EN YAŞLI GOLCÜ

Dünya çapındaki tüm profesyonel liglerde top koşturan en yaşlı futbolcu olan Kazu, bu dünyada 50 yılı geride bıraktığı Mart 2017'de resmi müsabakalarda oynayan ve gol atan en yaşlı futbolcu unvanını aldı. Böylece Sir Stanley Matthews'un 52 yıllık rekorlarını kırdı.

​'KENDİMİ DAHA DA GELİŞTİRMEYİ UMUYORUM'

Yeni imzanın ardından ''Her zaman tüm kalbimle oynayacağım, bir futbolcu olarak kendimi geliştirmeye devam etmeyi umuyorum'' diyen 'ihtiyar delikanlının' kariyeri, futbol aşkının bir belgesi niteliğinde.

51 next month ✅

New contract ✅



Kazuyoshi Miura's career continues! ⚽



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1982'de henüz 15 yaşındayken ülkesinde futbol henüz gelişmediği için hayallerinin peşinde Brezilya'ya giden Kazu, 1986'da 19 yaşındayken nihayet bir Brezilya takımının dikkatini çekmeyi başardı. 1986'da ilk imzasını Santos'a atan, aynı yıl Palmeiras'a transfer olan Japon futbolcu, 1993'te açıldığında J.League'e geçti ve hemen gol kralı ile en değerli futbolcu (MVP) oldu.

YILIN ASYALI FUTBOLCUSU ÖDÜLÜ'NÜ JAPONYA'YA GETİRDİ



1993'te kurulan Japonya Profesyonel Futbol Ligleri'nin (J. League) ilk süperstarı, aynı yıl, Asya Futbol Konfederasyonu'nun verdiği Yılın Asyalı Futbolcusu Ödülü'ne layık görülen ilk Japon futbolcu olmayı başardı.

Kazuyoshi Miura, who turns 51 next month, has extended his contract with Yokohama FC. pic.twitter.com/nMOYtVHaPw — Football 24/7 (@foetball247) 11 Ocak 2018

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1990'da milli formayı giymeye başlayan, 1998 elemelerinde 14 gol atarak 'Mavi Samuraylar'ın ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan Kazu, ancak tartışmalı şekilde Fransa'nın evsahipliğindeki turnuvaya götürülmedi ve iki yıl sonra milli takımdan emekli oldu. Ama 89 maçta attığı 55 golle hala Japon milli takımının en golcü ikinci futbolcusu konumunda.

AVRUPA'DA DA TOP KOŞTURDU

Avrupa'da Cenova ve Dinamo Zagreb için de top koşturan ve ikincisinin 1999'da Hırvat ligi şampiyonu olmasında rol oynayan Kazu, 2005'te 38 yaşındayken transfer olduğu Yokohama FC'nin formasını 200'den fazla kez terletti. Yokohama FC, sadece 2007'de birinci ligde oynayabildi. Ama Kazu, diğer takımların formalarıyla da attığı toplam 139 golle birinci ligde gelmiş geçmiş en golcü 6. futbolcu unvanına sahip.

Former #Genoa striker Kazuyoshi Miura has signed a new contract with #YokohamaFC, extending his professional career past his 51st birthday.

https://t.co/kk7PYCsjsz pic.twitter.com/7O98g6GSX9 — footballitalia (@footballitalia) 11 Ocak 2018

İLHAN ​MANSIZ'LA BİRLİKTE OYNADI

Pek çok dünya yıldızıyla birlikte top koşturmuş olan Kazu, Beşiktaş ve Türk milli takımının eski yıldızı İlhan Mansız ile de 2004'te Japonya'nın Vissel Kobe takımında birlikte oynadı.