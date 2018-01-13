Arda Turan Medipol Başakşehir için İstanbul'da

© AP Photo/ Manu Fernandez Arda Turan, Barcelona'ya veda mesajı yayınladı

Yıldız oyuncu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ile özel uçakla İspanya'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. Arda'ya havalimanı çıkışında iki taraftar çiçek ve atkı verdi.

'SADECE KISA HEDEFLER İÇİN DEĞİL, UZUN VADELİ HEDEFLER İÇİN DE GELDİM'

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda, "Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli hedefler için de geldim. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız." dedi.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Arda, "Bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum. Yeniden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde, böyle bir organizasyonun içinde futbol oynayacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.