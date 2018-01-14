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    Jürgen Klopp

    Premier Lig'de tarihi maç: Yenilmezlik Liverpool'a kadar

    © REUTERS/ Phil Noble
    Spor
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    İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin yenilmezlik apoletini Liverpool söktü. Son dakikasına kadar nefes nefese geçen maçı 'Kızıllar' 4-3 kazandı.

    Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'nin sezonu yenilmezlik unvanıyla bitirme umutlarını Liverpool sona erdirdi. Hücumun dinamosu Philippe Coutinho'nun La Liga'daki Barcelona'ya 142 milyon sterlinlik transferi sonrası ilk maçına çıkan Liverpool, kendi sahasında mavili rakibini 4-3 mağlup etti.

    30 MAÇLIK SERİ BİTTİ

    Böylece Manchester City bu sezon 23. maçta ilk kez yenilgiyi tattı. Jürgen Klopp'un takımı, Pep Guardiola'nın takımının geçen sezondan beri devam eden 30 maçlık yenilmezlik serisini de bitirdi.

    İLK YARI BERABERE

    Anfield Stadı'nda oynanan 23. hafta mücadelesinde ilk yarı, evsahibinden Alex Oxlade-Chamberlain ile konuk takımdan Leroy Sane'nin golleriyle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

    90+1' DE GOL

    İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle durumu 4-1 yaptı.

    Mücadeleyi bırakmayan Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva ve 90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle skoru 4-3'e taşıdı. Liverpool, kalan dakikalarda başka gol yemeyince karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

    LIVERPOOL YÜKSELİŞTE

    18 maçtır yenilmeyen ve arka arkaya 4. galibiyetini alan Liverpool, Chelsea ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ile puanını (47) eşitleyerek 3. sıraya yükseldi.

    CITY 15 PUAN ÖNDE DEVAM

    Bu sezon ilk yenilgisini almak Manchester City'nin liderliğini tehlikeye sokmadı. Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig'de 62 puanla rakiplerinin 15 puan önünde yer alıyor.

    KLOPP'UN FENDİ…

    Liverpool'un Alman teknik direktörü Klopp, 21. yüzyılın en iyi hocası olmaya aday gösterilen Katalan teknik direktör Guardiola'nın takımlarına 2 kez 4 gol atmayı başaran ilk hoca oldu. Daha önce Barcelona ve Bayern Munich'i çalıştırmış olan Guardiola'nın en çok maç kaybettiği hoca da Klopp.

     

    Etiketler:
    tarihi maç, Liverpool FC, Manchester City, Premier Lig, Philippe Coutinho, Pep Guardiola, İlkay Gündoğan, Jürgen Klopp, İngiltere
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