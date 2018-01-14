Premier Lig'de tarihi maç: Yenilmezlik Liverpool'a kadar

Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'nin sezonu yenilmezlik unvanıyla bitirme umutlarını Liverpool sona erdirdi. Hücumun dinamosu Philippe Coutinho'nun La Liga'daki Barcelona'ya 142 milyon sterlinlik transferi sonrası ilk maçına çıkan Liverpool, kendi sahasında mavili rakibini 4-3 mağlup etti.

Liverpool v Man City truly lived up to the billing.



Read all about a rip-roaring match at Anfield https://t.co/WUhMGE2Ch0 #LFCMCFC pic.twitter.com/pgBnckXfEa — BBC Sport (@BBCSport) 14 Ocak 2018

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30 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Böylece Manchester City bu sezon 23. maçta ilk kez yenilgiyi tattı. Jürgen Klopp'un takımı, Pep Guardiola'nın takımının geçen sezondan beri devam eden 30 maçlık yenilmezlik serisini de bitirdi.

“What a game. Bloody marvellous.”



The football world reacts to Liverpool's 4-3 win over Manchester City — https://t.co/LLNJlNIZW1 pic.twitter.com/ZXgLS6eizt — Squawka News (@SquawkaNews) 14 Ocak 2018

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İLK YARI BERABERE

Anfield Stadı'nda oynanan 23. hafta mücadelesinde ilk yarı, evsahibinden Alex Oxlade-Chamberlain ile konuk takımdan Leroy Sane'nin golleriyle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

90+1' DE GOL

İkinci yarıya etkili başlayan Liverpool, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Muhammed Salah'ın golleriyle durumu 4-1 yaptı.

Mücadeleyi bırakmayan Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva ve 90+1. dakikada İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle skoru 4-3'e taşıdı. Liverpool, kalan dakikalarda başka gol yemeyince karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Last time Liverpool won 4-3 in an important game at Anfield was Dortmund 2 years ago, common factor? Ilkay Gundogan. pic.twitter.com/Tb44GJ39eB — Mootaz Chehade (@MHChehade) 14 Ocak 2018

​LIVERPOOL YÜKSELİŞTE

18 maçtır yenilmeyen ve arka arkaya 4. galibiyetini alan Liverpool, Chelsea ve bir maç eksiği bulunan Manchester United ile puanını (47) eşitleyerek 3. sıraya yükseldi.

Liverpool firing down like Kilode pic.twitter.com/6XYhWt0Gs8 — Talk2Paul🇳🇬 (@PaulPositive4) 14 Ocak 2018

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CITY 15 PUAN ÖNDE DEVAM

Bu sezon ilk yenilgisini almak Manchester City'nin liderliğini tehlikeye sokmadı. Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig'de 62 puanla rakiplerinin 15 puan önünde yer alıyor.

KLOPP'UN FENDİ…

Liverpool'un Alman teknik direktörü Klopp, 21. yüzyılın en iyi hocası olmaya aday gösterilen Katalan teknik direktör Guardiola'nın takımlarına 2 kez 4 gol atmayı başaran ilk hoca oldu. Daha önce Barcelona ve Bayern Munich'i çalıştırmış olan Guardiola'nın en çok maç kaybettiği hoca da Klopp.

"He can blow up my boots."



What's that, Jurgen? 🤔😂 pic.twitter.com/OkvWom6wmt — Match of the Day (@BBCMOTD) 14 Ocak 2018

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