3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Boral o dönemde yapılan çok sayıda sohbete katılan futbolcuların ismini savcılığa tek tek verdi.
Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bunlardan bazılarının halen Süper Lig'de üç büyük kulüpte top koşturduğu belirlendi.
Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerin isimlerinin de ifadelerde geçtiği belirtildi. Ayrıca ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.
İfadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde söz konusu kişileri ifadeye çağırması bekleniyor.
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