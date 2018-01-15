3 büyüklerdeki FETÖ'cü futbolcular için soruşturma

Eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadeleri doğrultusunda savcılığın Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan futbolcularla ilgili FETÖ soruşturması başlattığı ileri sürüldü. Ayrıca bazı teknik direktör ve menajerler de soruşturmaya dahil edildi.

17-25 Aralık sürecinde Bank Asya'ya 950 bin lira para yatırdığı belirlenen eski futbolcular Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu. Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını ve düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Boral o dönemde yapılan çok sayıda sohbete katılan futbolcuların ismini savcılığa tek tek verdi.

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bunlardan bazılarının halen Süper Lig'de üç büyük kulüpte top koşturduğu belirlendi.

Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerin isimlerinin de ifadelerde geçtiği belirtildi. Ayrıca ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.

İfadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde söz konusu kişileri ifadeye çağırması bekleniyor.