Arda Turan, Başakşehir'e imzayı atıyor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcu Arda Turan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bizim için bir çok açıdan çok önemli bir gün. Dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'dan dünyanın en iyi oyuncularından biri Arda Turan'ı transfer ediyoruz. Bu transferi gerçekleştirmemizi sağlayan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Arda Turan, yarım sezon için 2 milyon euro ve bonus alacak" diyen Gümüşdağ, "İkinci sezon da 4 milyon euro ve bonus alacak. Arda Turan'ın satın alma opsiyonu da bizde. Hiçbir ödeme yapmadan yüzde 25 ortak olduk. Sadece şampiyon olursak Barceloan'ya 300 bin euroluk bir ödeme yapacağız" diye konuştu.

Gümüşdağ'dan sonra söz alan Arda Turan, şunları söyledi:

"Bu transfer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü hayalime ve istediğim şampiyonluk arzusuna ışık tuttukları için ve bana imkan sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve özel bir imza. Hatta Atletico Madrid'e giderkenki günlerimi hatırlatıyor. Hem lig hem de Avrupa'da başarılı günler yaşarız. Çok mutluyum. İnanarak ve isteyerek geldim. Planladığımız hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum. Göksel Başkan'ın anlattıklarına ve organizasyonlarına çok inanarak geldim. Abdullah Avcı hocamızla abi kardeş gibi her şeyi konuşurduk. Şimdi profesyonel bir oyuncu olarak bu işin içinde olacağım. Hayatımda en çok yapmak istediğim şey olan futbola geri döneceğim. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel Başkan'a da az önce 'Hemen imza törenini yapalım, antrenmana çıkayım' dedim" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE DÖNERSEM GALATASARAY'DAN BAŞKA KULÜPTE OYNAMAM'

İspanya'ya gittikten sonra "Türkiye'ye dönersem Galatasaray'dan başka kulüpte oynamam" sözü sorulan Arda, "Kulübüm bana kucağını açarsa Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam' demiştim, hala geçerli, hiçbir şey değişmedi" dedi.

Fatih Terim'in dün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Arda, "Benim kimseyle sorunum yok ben de herkese başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.