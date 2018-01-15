Nantes- PSG maçında hakem, futbolcuya önce tekme attı, sonra kırmızı kart gösterdi

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG deplasmanda Nantes ile karşılaştı.
Mücadelenin tek golü 12. dakikada takımdan ayrılması gündemde olan Angel Di Maria'dan geldi ve mücadele 1-0'lık skorla PSG'nin lehine sona erdi.
Mücadelenin sona ermesinin ardından hakem Chapron'un hareketi futbol dünyasını sarstı. 90. dakikada hakem Chapron, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chapron ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
Futbol dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandıran olay ile ilgili Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
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