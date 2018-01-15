Nantes- PSG maçında hakem, futbolcuya önce tekme attı, sonra kırmızı kart gösterdi

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG (Paris Saint-Germain), FC Nantes'in konuğu oldu. Mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı. Ancak maça damgasını vuran olay 90. dakikada yaşandı. Hakem Tony Chapron, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chapron ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG deplasmanda Nantes ile karşılaştı.

Mücadelenin tek golü 12. dakikada takımdan ayrılması gündemde olan Angel Di Maria'dan geldi ve mücadele 1-0'lık skorla PSG'nin lehine sona erdi.

Mücadelenin sona ermesinin ardından hakem Chapron'un hareketi futbol dünyasını sarstı. 90. dakikada hakem Chapron, kendisine çarpan Diego Carlos'a düşerken tekme savurdu. Sonrasında Chapron ayağa kalkıp Carlos'a ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Futbol dünyasında kısa sürede büyük yankı uyandıran olay ile ilgili Fransa Futbol Federasyonu'nun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.