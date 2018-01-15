Fikret Orman: Çinliler artık Beşiktaş'ı izleyecek

Beşiktaş Kulübü'nün yaz sezonu transfer döneminden bu yana dünyaca tanınan sloganı 'Come to Beşiktaş', düzenlenen basın toplantısıyla, dünyaya açılan yeni bir iletişim kampanyasına dönüştü.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında kampanyayla ilgili bilgiler verirken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göreve geldiklerinden itibaren kulüp olarak yapılan projeler ve gerçekleştirilen başarılı işleri anlatan Orman, özellikle Çin pazarına girmenin globalleşme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

​'MEVLANA'NIN SÖZLERİ BİZE IŞIK TUTTU'

Hürriyet'in aktardığı habere göre, 'Come to Beşiktaş'ın tamamen taraftarın bulduğu bir kampanya olduğunun altını çizen Orman, şunları söyledi:

"Bunu dünyada önemli bir proje haline getirdik ve dünyaya yaymaya çalıştık. 1.2 milyar insana ulaştı bu durum. Diğer kulüpler de bu kampanyayı benimsemekte. Transfer videolarımızla da önemli ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Bu reklam esas itibariyle yurt dışı bazlı bir kampanyadır. Beşiktaş artık bunu tanıtabilmek için finansman harcayacaktır. Bugüne kadar 'Come to Beşiktaş'ı nasıl yaydıysak, aynı şekilde bu reklamı da yaymaya devam etmemiz gerekiyor. Din, dil ve ırk gözetmeksizin bu kampanyayla herkese kollarımızı açtığımızı gösterdik. Bunu yaparken de Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri bize ışık tuttu. 'Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, 100 kere de tövbe bozsan yine gel' diyerek hazırladık bu kampanyayı."

'TÜRKİYE'DE AYRI BİR VİZYON AÇMA GAYRETİNDEYİZ'

© AA/ Mustafa Çiftçi Fikret Orman: Takımın başına CEO getirmek istiyorum

Orman'ın sözlerinin ardından kampanya reklam videosu yayınlandı. Reklam filminde Beşiktaşlı yıldızlar Pepe, Quaresma ve Atiba'nın yanı sıra Everton'a transfer olan Cenk Tosun yer aldı. Reklam filminin dünya çapında bütün ülkelerde yayınlanacağını söyleyen Orman, "Şampiyonlar Ligi maçları ve sosyal medyada yayınlamak için büyük bir bütçe ayırdık bu kampanyaya. Türkiye'nin bayrağını taşıyan bu film, ülkemiz için de önemli bir tanıtım olacaktır. Bütün iletişim ekibini tebrik ediyorum. Bu reklam filmi ile Türkiye'de ayrı bir vizyon açma gayreti içindeyiz. Kişisel çatışmalardan daha fazla, dünya sporuna ve ülkemize hizmet edecek bir çizgide olmaya gayret ediyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZDEN BİR BEKLENTİMİZ OLMADI'



Dünyanın en önde gelen kulüplerinin 15 sene önce bunun gibi kampanyalara başladığının altını çizen Fikret Orman, "Globalleşme stratejimizde olan bir planlamaydı bu. Hedefimiz 100 milyon taraftar kitlesine ulaşmak. Global kulüplerle aramızda büyük bütçe farkları oluştu. 160-200 milyon Euro bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bizim bu bütçelere gelebilmek için borçlanarak değil, kulüplerimizi borç batağına sokmadan bütçe olarak büyümemiz gerekir" dedi.

Devletten herhangi bir talepleri olup olmadığı sorulan Orman, "Devletimizden bir beklentimiz olmadı, bir talebimiz de olmadı. Biz kendimizi temsil ederken, Türk bayrağını taşıyan tek kulüp olduğumuz için bunu da iyi temsil etmemiz gerekiyor" dedi. Dünyanın her ülkesine yayılmak istediklerini söyleyen Orman, "Futbolun çıkış noktası Avrupa. Buralara ağırlık vereceğiz. İngiltere Premier Lig, çok önemli bir iletişim noktası oldu. Demin bahsettiğimiz hedef ülkelerde daha ağırlıklı olacağız ama tüm dünyaya yayacağız bunu" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE EN ÇOK DÖVİZ SOKAN KURUMUZ'



Orman, "Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz sokan kurumuz. Türkiye'de belirli bir noktalara geldik. Artık dünya çapında bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bunun ilk adımını Çin'e giderek yaptık. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız maçlar Çin'de yayınlandı. 600 milyon kişi bu maçları izledi. beIN Sports ile yaptığımız çalışma sonucunda yakında lig maçlarımız da orada canlı yayınlanacak" dedi.

'İLK HEDEFİMİZ BAYERN MÜNİH'İ ELEMEK'

© AFP 2018/ Fabrice COFFRINI UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Taraftarların her zaman büyük beklentiler içinde olduğunu sözlerine ekleyen Orman, "Her şeyi hemen olsun istiyoruz. Bu işler hemen olacak işler değil. 6 sene önceye göre ne noktada olduğumuz ortada. Şampiyonlar Ligi'nde büyük bütçeli takımlar, büyük paralar harcıyorlar. Bizim de doğru stratejiler ve istikrar yakalamamız gerekiyor. İlk hedefimiz Bayern Münih'i elemek. Sonrasına, sonra bakacağız. Büyük hedefler koyarak taraftarlarımızda üzüntü oluşturacak ve ukalalık olabilecek hedefler koymuyoruz. Futbol dışında diğer branşlarımız için de geçerli bu kampanya. Önümüzdeki sezon için basketbol takımımız Çin'de kamp yapabilir" diye konuştu.

'KEŞKE SÜPER KUPA MAÇINI BAKÜ'DE OYNASAYDIK'

Türkiye'de maçların gündüz oynanması yönünde taleplerinin olduğunu söyleyen Orman, "Kışın ortasında saat 20.30'da Osmanlıspor'la kupa maçı oynayacağız. Buranın ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. TFF'ye başvurduk, bunu gündüze alalım diye ama sonuç olarak olmadı. Bu maçta oyuncularımızı oynatmak istiyoruz, herkes izlesin istiyoruz ama riske giremiyoruz. Burada bir oyuncumuz sakatlansa, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sıkıntı yaşarız. Beşiktaş, Konyaspor'la Samsun'da bir maç yaptı. Kamuoyunun aklında maç kalmadı. Herkesin aklında kavgalar, bıçaklar kaldı. O zaman da söyledim, keşke o maçı Bakü'de, Endonezya'da oynasaydık. Premier Lig'de bizim çektiğimiz videoları çekiyorlar. Biz de bütün takımlardaki oyuncularla bunu yaparak ülkemizin tanıtımını yükseltmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.