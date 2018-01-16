Formula 1'e yeni Rus pilot

Dünyaca ünlü Brezilyalı pilot Felipe Massa'nın emekli olmasının ardından yeni bir pilot arayışına giren Williams, 2018 Formula 1 sezonunda Rus pilot Sergey Sirotkin'in takımın 2. pilotu olarak yarışacağını açıkladı.

2. pilot koltuğu için Robert Kubica ile rekabete giren Sirotkin, Abu Dabi'de gerçekleştirilen testlerde gösterdiği performansla Lance Stroll'un ardından Williams'taki diğer koltuğun sahibi oldu.

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Williams'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan Sirotkin, bu takıma katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sirotkin, "Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım. Gerçekten çok mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ortak çabalar sonucunda hayalime kavuştum" dedi.

FORMULA 1 TARİHİNDEKİ 3. RUS PİLOT

Bu arada Sirotkin, Formula 1 tarihindeki 3. Rus pilot oldu. Daha önce Vitaliy Petrov ve Danill Kvyat pistlerde mücadele etmişti.