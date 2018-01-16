Formula 1'e yeni Rus pilot

2. pilot koltuğu için Robert Kubica ile rekabete giren Sirotkin, Abu Dabi'de gerçekleştirilen testlerde gösterdiği performansla Lance Stroll'un ardından Williams'taki diğer koltuğun sahibi oldu.
Williams'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan Sirotkin, bu takıma katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. Sirotkin, "Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım. Gerçekten çok mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ortak çabalar sonucunda hayalime kavuştum" dedi.
FORMULA 1 TARİHİNDEKİ 3. RUS PİLOT
Bu arada Sirotkin, Formula 1 tarihindeki 3. Rus pilot oldu. Daha önce Vitaliy Petrov ve Danill Kvyat pistlerde mücadele etmişti.
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