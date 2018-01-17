Ronaldinho futbolu bıraktı

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Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve 'Altın Top' ödülünü kazanan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerini noktaladı.

Ronaldinho olarak Ronaldo de Assis Moreira'nın emeklilik kararını doğrulayan abisi ve menajeri Roberto Assis, 37 yaşındaki yıldız için Brezilya, Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar yapılacağını belirtti.

Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'ın ardından kariyerine Brezilya'da devam eden Ronaldinho, 2015'ten bu yana forma giymiyordu.