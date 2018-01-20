Rostov-on-Don'da 2018 Dünya Kupası maçları Bolşoy sinemasının duvarına yansıtılacak

Projenin yatırımcısı Andrannik Danelyan, welcome2018.com sitesine açıklamasında, "Bolşoy sinema merkezinin arazisinde, kapalı park alanının duvarına yapılan dev ekranda Rostov-on-Don'da oynanacaklar dahil Dünya Kupası'nın neredeyse tüm maçları canlı yayında izlenebilecek" dedi.
Rostov-on-Don'daki FIFA Taraftar Festivali'nin yapılacağı yer, Bolşoy sinema merkezine 2 kilometre mesafedeki Teatralnaya Meydanı'nda bulunacak.
Festival alanı 40.000 kişi kapasitesine sahip.
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