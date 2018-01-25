2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Samara’da hava kalitesi izlenecek

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Samara’da 2018 Dünya Kupası sırasında alkol satışı yasaklanacak

Hava kirliliği incelemeleri, kent bütçesine 2 milyon rubleden fazla bir miktara mal olacak. Samara Arena stadyumu ve Kuybışev Meydanı'ndaki fan bölgesi çevresinde seyyar çevre laboratuvarlarının kurulması öngörülüyor.

İzleme, turnuvanın gerçekleşeceği mayıs başlarından temmuz sonuna kadar günde 6 kez, diğer zamanlarda da 1 kez yapılacak.

Ayrıca stadyumda, dronların uçuşuna yasak bölgeyi sağlayacak sistemler kurulacak. ‘Tuzaklar' dronların sinyalini susturacak.