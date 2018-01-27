2018 FIFA Dünya Kupası'nda Rostov, en çok turist ağırlayan üçüncü kent olacak

Reyna-Tur Ntv şirketinin Müdürü Tatyana Neçepayeva, konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün Dünya Kupası maçları için sadece yabancı şirketler değil, konsolidatör olarak bilinen uçuş toptancıları da turizm acentelerine başvuruyor. İlgilerini en çok Moskova, Saint Petersburg ve Rostov olmak üzere 3 kent çekiyor. Şimdiden bu kentlere çok sayıda turist geleceği belli" diye konuştu.

© Sputnik/ Natalya Seliverstova 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında Soçi’de 1580 gönüllü görev alacak

Neçepayeva, bunun yanında Kırım'a ve Krasnodar bölgesine tatil için giden turistlerin Rostov bölgesinden geçerken konaklayabileceği kampların hala bulunmadığını kaydetti.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın 5 maçı Rostov'da oynanacak. Kent, 4 grup maçına ve 1 son 16 maçına ev sahipliği yapacak.

Son birkaç yılda 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Rostov bölgesi geçen yıl Rusyanın en çok turist çeken 20 bölgesi arasında yer almıştı.