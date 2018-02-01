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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin, Rus olimpik sporculardan özür diledi

    © Sputnik/
    Spor
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus olimpik sporculardan onları doping skandalından koruyamadıkları için özür diledi. Putin ayrıca kararı ‘tuhaf’ olarak nitelendirdi.

    Rus olimpiyat takımıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, milli takımın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları
    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    Rus paralimpik sporcular, Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'nda bağımsız olarak yarışacak
    Putin "Uluslararası müsabakalarda yarışmak kendi başına yeterince zor. Yarışmak, spora siyaset veya başka şeyler karıştığında daha da zor. Bu durum bir başarıyı daha da güçleştiriyor. Sizi saldırılardan koruyamadığımız için özür dileriz" dedi.

    Kararı ‘tuhaf olarak nitelendiren Putin, sporculara yönelik engellerin dopingle ilgisi olmadığını da belirtti.

    ‘SPORCULARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

    Putin "Elbette oyunlara katılamayacak sporcularımız için endişeleniyoruz. Onları desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Siz de sporseverler de Rusya'nın harekete geçeceğinden, ‘temiz' sporu her anlamda destekleyeceğinden emin olun" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Sputnik
    Putin: Kış Olimpiyat Oyunları'nı kesinlikle boykot etmeyeceğiz
    Putin, uluslararası spor kuruluşlarının belirli ülkelerin ‘departmanları' haline gelmemesi gerektiğini ve Rusya'nın bu kuruluşlarla sporcularının Kış Oyunları'na katılabilmesi için gerekli görüşmeleri yapacağını vurguladı.

    Sporculara başarılar dileyen Rus lider, olanlara rağmen müsabakalara odaklanma çağrısı yaptı.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping iddiaları nedeniyle Rusya'yı Güney Kore'de düzenlenecek olan 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılmaktan men etti. IOC, ‘temiz' atletlerin bağımsız olarak katılmasına izin verdi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) de Rusya Paralimpik Komitesi'nin (RPC) üyeliğinin askıya alınması hakkındaki kararını bozmadı. Karar doğrultusunda Rus paralimpik sporcular 2018 Pyeongchang Kış Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda bağımsız olarak yarışabilecek.

    Etiketler:
    2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, Vladimir Putin, Rusya
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