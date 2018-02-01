Putin, Rus olimpik sporculardan özür diledi

Rus olimpiyat takımıyla bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, milli takımın 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kararı ‘tuhaf olarak nitelendiren Putin, sporculara yönelik engellerin dopingle ilgisi olmadığını da belirtti.
‘SPORCULARIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK'
Putin "Elbette oyunlara katılamayacak sporcularımız için endişeleniyoruz. Onları desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Siz de sporseverler de Rusya'nın harekete geçeceğinden, ‘temiz' sporu her anlamda destekleyeceğinden emin olun" dedi.
Sporculara başarılar dileyen Rus lider, olanlara rağmen müsabakalara odaklanma çağrısı yaptı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping iddiaları nedeniyle Rusya'yı Güney Kore'de düzenlenecek olan 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılmaktan men etti. IOC, ‘temiz' atletlerin bağımsız olarak katılmasına izin verdi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) de Rusya Paralimpik Komitesi'nin (RPC) üyeliğinin askıya alınması hakkındaki kararını bozmadı. Karar doğrultusunda Rus paralimpik sporcular 2018 Pyeongchang Kış Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda bağımsız olarak yarışabilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)