Dünya Kupası’nda görme engellilere ‘spiker’ sağlanacak

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dünya Kupası Komisyonu Başkanı Andrey Kutepov, "2017'deki Konfederasyonlar Kupası maçlarını 900 engelli ziyaret etmişti. Aralarından görme engelli olan 34 kişiye yeni hizmet sunulmuştu. Elektronik cihaz sayesinde ayrıntılı açıklama, hangi oyuncunun hangi ayakla topa vurduğuna kadar dinlenebiliyordu" dedi.

GÖNÜLLÜLER EĞİTİLECEK, ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

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"2018 Dünya Kupası'nda engellilerin sayısının kat kat daha fazla olması bekleniyor" diyen Kutepov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara destek için gönüllüler eğitilecek, mobil gruplar organize edilecek, ulaşımları kolaylaştırılacak, statlarda golf arabaları çalışacak. Ayrıca onlara eşlik edenler için ek yerler planlanıyor."

Kutepov, toplamda Dünya Kupası'nda 17 bin gönüllünün çalışacağını hatırlattı.