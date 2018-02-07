Putin, Dünya Kupası'nda karaborsa ve sahte bilet satışına cezayı onayladı

Onaylanan yasaya göre, vatandaşlara yasadışı bilet satışı için biletin 20-25 katı değerinde ve en az 50 bin ruble (3300 TL) ceza uygulanacak. Yetkili kişiler için ise 25-30 katı değerinde ve en az 150 bin ruble (10 bin TL) ceza uygulanacak. Tüzel kişiler ise bu ceza 500 bin rubleden (33 bin TL) 1 milyon rubleye (66 bin TL) uzanacak.

Sahte bilet satışları için ise vatandaşlara 50-70 bin ruble (3300-4600 TL), yetkili kişilere 150 bin-200 bin ruble (10 bin-13 bin TL) ve tüzel kişilere 1 milyon-1,5 milyon ruble (66 bin-100 bin TL) ceza verilecek.

Bu önlemlerin bilet satışlarında ihlallerin önlenmesi amacıyla alındığı kaydedildi.