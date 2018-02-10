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    Rus sırıkla atlamacı Yelena Isinbayeva

    İsinbayeva: Öfkelen Ruslar yenilmez olur

    Grigoriy Sisoev
    Spor
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    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) dün başlayan Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmaları taleplerini reddetmesine yönelik itiraz başvurusunu reddetti. İsinbayeva, oyunlara katılan sporculara başarılar dileyerek “Öfkelenen bir Rus yenilmez olur” dedi.

    Karikatür
    © Sputnik/ Vitaliy Podvitski
    ‘IOC’nin Rus atletlerle ilgili kararı üstü örtülü yaptırım’
    Karar, birçok Rus milletvekili ve sporcunun tepkisine yol açtı.

    Sırıkla atlamada iki kez olimpiyat şampiyonu olan ve 2016 Brezilya Yaz Olimpiyatları’na katılmasına izin verilmeyen Yelena İsinbayeva, dün duruma Instagram hesabından tepki gösterdi.

    İsinbayeva “Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları başladı. Oyunlar kimileri için bir ilk, kimileri için bir son olacak, kimileri için adil olacak. Ancak birileri de evde kalıp oyunları düşünmemeye çalışacak. Oyunlara davet edilen sporcularımız için çok mutluyum. Onların her şeyi yapacağından eminim. Çünkü öfkelenen ve hiddetlenen bir Rus asla yenilmez olur! Katılımı yasaklanan temiz atletlerimiz için üzgünüm. Bizimkiler için destek vermeye devam edeceğim, onların televizyon ekranlarından bizim desteğimizi hissedeceğinden eminim. Rusya, ileri! Hepinize iyi şanslar, büyük zaferler dilerim” ifadelerini kullandı.

    Rusya- Spor- Doping- Men
    © AP Photo/ David J. Phillip
    CAS, 47 Rus sporcu ve antrenörün temyiz başvurusunu reddetti
    'ADİL OLMAYAN BİR KARAR'

    Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bugün başlayacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na davet etmemesine ilişkin bulunduğu temyiz başvurusunu reddetti. Kararı ‘adaletsiz ve anlamsız’ olarak niteleyen Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov “Herkes kararın adil olmadığını düşünüyor. Zira hiçbir açıklama yapılmadan Rus sporcuların katılımı engellendi. Sporcular ve avukatlar şimdi atılabilecek hukuki adımları değerlendiriyor” dedi.

    IOC, şimdiye kadar 169 Rus sporcuyu oyunlara bağımsız olarak katılmaları için davet gönderdi.

    Olimpiyat Oyunları ile ilgili daha fazla bilgi için  özel dosyamızı takip edin.

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    Etiketler:
    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Yelena Isinbayeva, Rusya
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