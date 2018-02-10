İsinbayeva: Öfkelen Ruslar yenilmez olur

Karar, birçok Rus milletvekili ve sporcunun tepkisine yol açtı.

Sırıkla atlamada iki kez olimpiyat şampiyonu olan ve 2016 Brezilya Yaz Olimpiyatları’na katılmasına izin verilmeyen Yelena İsinbayeva, dün duruma Instagram hesabından tepki gösterdi.

İsinbayeva “Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları başladı. Oyunlar kimileri için bir ilk, kimileri için bir son olacak, kimileri için adil olacak. Ancak birileri de evde kalıp oyunları düşünmemeye çalışacak. Oyunlara davet edilen sporcularımız için çok mutluyum. Onların her şeyi yapacağından eminim. Çünkü öfkelenen ve hiddetlenen bir Rus asla yenilmez olur! Katılımı yasaklanan temiz atletlerimiz için üzgünüm. Bizimkiler için destek vermeye devam edeceğim, onların televizyon ekranlarından bizim desteğimizi hissedeceğinden eminim. Rusya, ileri! Hepinize iyi şanslar, büyük zaferler dilerim” ifadelerini kullandı.

Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)'in paylaştığı bir gönderi (Şub 8, 2018 at 11:33ös PST)

© AP Photo/ David J. Phillip CAS, 47 Rus sporcu ve antrenörün temyiz başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 45 Rus sporcu ve 2 antrenörün, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) bugün başlayacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na davet etmemesine ilişkin bulunduğu temyiz başvurusunu reddetti. Kararı ‘adaletsiz ve anlamsız’ olarak niteleyen Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov “Herkes kararın adil olmadığını düşünüyor. Zira hiçbir açıklama yapılmadan Rus sporcuların katılımı engellendi. Sporcular ve avukatlar şimdi atılabilecek hukuki adımları değerlendiriyor” dedi.

IOC, şimdiye kadar 169 Rus sporcuyu oyunlara bağımsız olarak katılmaları için davet gönderdi.

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