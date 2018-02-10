ABD’li taraftar, Rusya bayrağının renklerini Kış Oyunları’na taşıdı

Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmasına izin verilen sporcuların yarışlara yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin verildi. Olimpiyat alanında sporcuların Rusya bayrağı renklerini kullanamayacağı belirtildi. ABD’li bir taraftar, oyunların dünkü açılış töreninde Rusya’nın renklerini Pyeongchang’a taşıdı.
Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU— RT на русском (@RT_russian) February 9, 2018
Russia Today’e (RT) konuşan Vahuda “Rusya’yı desteklemek istiyorum, çünkü Viktor An ve Anton Şipulin gibi birçok güçlü sporcusunu oyunlara göndermesine izin vermediler. Onların burada olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
Kış Olimpiyat Oyunları’na 169 Rus sporcunun katılımına izin verildi.
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