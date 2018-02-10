ABD’li taraftar, Rusya bayrağının renklerini Kış Oyunları’na taşıdı

Güney Kore’deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’na yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin verilen Rus sporcular ülkelerinin bayrağını yanlarında taşıyamadı. Ancak Rus sporcuları desteklemek isteyen ABD’li bir taraftar dünkü açılış töreninde üzerinde Rusya arması bulunan bayrak açtı.

Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmasına izin verilen sporcuların yarışlara yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin verildi. Olimpiyat alanında sporcuların Rusya bayrağı renklerini kullanamayacağı belirtildi. ABD’li bir taraftar, oyunların dünkü açılış töreninde Rusya’nın renklerini Pyeongchang’a taşıdı.

Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU — RT на русском (@RT_russian) February 9, 2018

Grigoriy Sisoev İsinbayeva: Öfkelen Ruslar yenilmez olur

Oakland kentinden Philip Vahuda isimli bir kişi, tribünde üzerinde kartal arması ve ‘Rusya’ yazısı bulunan Rusya bayrağı açtı.

Russia Today’e (RT) konuşan Vahuda “Rusya’yı desteklemek istiyorum, çünkü Viktor An ve Anton Şipulin gibi birçok güçlü sporcusunu oyunlara göndermesine izin vermediler. Onların burada olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Kış Olimpiyat Oyunları’na 169 Rus sporcunun katılımına izin verildi.

Olimpiyat Oyunları ile ilgili daha fazla bilgi için özel dosyamızı takip edin.