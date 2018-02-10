ABD’li taraftar, Kış Oyunları'na Rusya bayrağını niçin getirdiğini anlattı

RT’ye konuşan Vahuda, doping skandalını ve Rus sporcuların sadece bağımsız olarak katılmalarına izin verildiğini duyduğunu ve onlara destek vermenin iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

Vahuda, “Onlar 4yıl boyunca antrenman yaptı, ülkelerini Olimpiyat Oyunları’nda temsil etmek için hazırlandı, fakat kendilerine bu imkânı tanımadılar. Ben sporcuların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini, kendilerinin herkesle eşit olduklarını göstermek istedim. Sonuçta Olimpiyat herkes için” diye konuştu.

Vahuda, ‘siyaseti bir kenara bırakmak’ ve Rus sporcularla dayanışma içinde olduğunu göstermek istediğini de sözlerine ekledi.

ABD’li taraftar, “Şüphesiz onlar temiz, fakat muhtemelen diğer insanların yaptıkları hatalardan ötürü cezalandırılıyorlar. Ben toplu sorumluluğa karşıyım. Eğer bu Olimpiyat sporcuları temizse, kendilerine ülkelerini temsil etmek için fırsat verilmeli” ifadelerini kullandı.

Açılışı dün yapılan Kış Olimpiyat Oyunları’na 169 Rus sporcunun bağımsız olarak katılmalarına izin verilmişti.

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