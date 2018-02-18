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    Abd-Rusya Erkekler Buz Hokeyi karşılaşması

    Rus erkek buz hokeyi takımı, PyeongChang'da ABD'yi 4-0 yendi

    © REUTERS/ Grigory Dukor
    Spor
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    Doping skandalı iddiaları kapsamında verilen men kararı nedeniyle PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat bayrağı altında mücadele eden Rus erkek buz hokeyi takımı, ABD ile oynadığı maçı 4-0 kazandı.

    PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları
    © REUTERS/ /Kai Pfaffenbach
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    PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda son yıllarda gerilimli bir süreçten geçen Rusya ile ABD arasındaki merakla beklenen karşılaşma dün oynandı.

    Rusya, yıldız isimlerin gösterdiği yüksek performansla, ABD'yi 4-0 yenmeyi başardı.

    Rus takımı, aldığı bu galibiyetle B Grubu'nda ilk sıraya yerleşti ve play-off oynamaya hak kazandı.

    6 puanlı Rusya'yı ABD, Slovakya ve Slovenia 4'er puanla takip ediyor.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Rusya'dan sadece 169 sporcunun katılımına izin vermişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'nın oyunlardan men edilmesi için sponsorları aracılığıyla IOC'ye baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söylemişti.

    ABD-Rusya Erkekler Buz Hokeyi karşılaşması
    © REUTERS/ Grigory Dukor
    ABD-Rusya Erkekler Buz Hokeyi karşılaşması

    KORE BİRLEŞİK KADIN BUZ HOKEYİ TAKIMI 4. YENİLGİSİNİ ALDI

    PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatlarının en güzel taraftarları
    © Sputnik/ Vladimir Pesnya
    PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatlarının en güzel taraftarları
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    Diğer taraftan dün Kore Birleşik Kadın Buz Hokeyi Takımı İsviçre'ye 2-0 kaybetti.

    Bu 12 Kuzey Koreli sporcunun yer aldığı Kore takımının Olimpiyatlar'daki 4. yenilgisi oldu.

    Kore takımının kalecisi Shin So-Jung maçta 51 kuratrış gerçekleştirdi. 

    Olimpiyatlarda artık madalya alma şansını yitiren Birleşik Kore Kadınalr Buz Hokeyi Takımı son maçını salı günü oynayacak.

    Olimpiyat Oyunları ile ilgili daha fazla bilgi için özel dosyamızı takip edin.

    Kore Birleşik Kadınlar Buz Hokeyi Takımı İsviçre'ye 2-0 yenilerek Olimpiyatlar'da 4. yenilgisini aldı
    © REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
    Kore Birleşik Kadınlar Buz Hokeyi Takımı İsviçre'ye 2-0 yenilerek Olimpiyatlar'da 4. yenilgisini aldı

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    Etiketler:
    Buz hokeyi, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları, İsviçre, Kuzey Kore, ABD, Rusya, Güney Kore
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