Rus erkek buz hokeyi takımı, PyeongChang'da ABD'yi 4-0 yendi

Rusya, yıldız isimlerin gösterdiği yüksek performansla, ABD'yi 4-0 yenmeyi başardı.
Rus takımı, aldığı bu galibiyetle B Grubu'nda ilk sıraya yerleşti ve play-off oynamaya hak kazandı.
6 puanlı Rusya'yı ABD, Slovakya ve Slovenia 4'er puanla takip ediyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Rusya'dan sadece 169 sporcunun katılımına izin vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'nın oyunlardan men edilmesi için sponsorları aracılığıyla IOC'ye baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söylemişti.
KORE BİRLEŞİK KADIN BUZ HOKEYİ TAKIMI 4. YENİLGİSİNİ ALDI
Bu 12 Kuzey Koreli sporcunun yer aldığı Kore takımının Olimpiyatlar'daki 4. yenilgisi oldu.
Kore takımının kalecisi Shin So-Jung maçta 51 kuratrış gerçekleştirdi.
Olimpiyatlarda artık madalya alma şansını yitiren Birleşik Kore Kadınalr Buz Hokeyi Takımı son maçını salı günü oynayacak.
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