Rus erkek buz hokeyi takımı, PyeongChang'da ABD'yi 4-0 yendi

Doping skandalı iddiaları kapsamında verilen men kararı nedeniyle PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat bayrağı altında mücadele eden Rus erkek buz hokeyi takımı, ABD ile oynadığı maçı 4-0 kazandı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda son yıllarda gerilimli bir süreçten geçen Rusya ile ABD arasındaki merakla beklenen karşılaşma dün oynandı.

Rusya, yıldız isimlerin gösterdiği yüksek performansla, ABD'yi 4-0 yenmeyi başardı.

Rus takımı, aldığı bu galibiyetle B Grubu'nda ilk sıraya yerleşti ve play-off oynamaya hak kazandı.

6 puanlı Rusya'yı ABD, Slovakya ve Slovenia 4'er puanla takip ediyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Rusya'dan sadece 169 sporcunun katılımına izin vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'nın oyunlardan men edilmesi için sponsorları aracılığıyla IOC'ye baskı yaptığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söylemişti.

© REUTERS/ Grigory Dukor ABD-Rusya Erkekler Buz Hokeyi karşılaşması

KORE BİRLEŞİK KADIN BUZ HOKEYİ TAKIMI 4. YENİLGİSİNİ ALDI

© Sputnik/ Vladimir Pesnya PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatlarının en güzel taraftarları 11

Diğer taraftan dün Kore Birleşik Kadın Buz Hokeyi Takımı İsviçre'ye 2-0 kaybetti.

Bu 12 Kuzey Koreli sporcunun yer aldığı Kore takımının Olimpiyatlar'daki 4. yenilgisi oldu.

Kore takımının kalecisi Shin So-Jung maçta 51 kuratrış gerçekleştirdi.

Olimpiyatlarda artık madalya alma şansını yitiren Birleşik Kore Kadınalr Buz Hokeyi Takımı son maçını salı günü oynayacak.

Olimpiyat Oyunları ile ilgili daha fazla bilgi için özel dosyamızı takip edin.