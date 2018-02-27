Kazan’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kiralar ne kadar olacak?

Kazan'da 30 günlük konut kiralama ortalama 125 bin dolara mal olacak.

Dünyanın en büyük online rezervasyon portalı olan Booking'deki bilgiye göre, aylığı 249 bin dolar olarak daireler Kazan Kremlin'ine 2.5 kilometre mesafede bulunuyor.

En ucuz seçenek ise 675 dolara mal olacak.

Günlük konaklamaya gelince, hostelde 7 dolara konaklama imkanı var. Turistler, günlüğü 1931 dolara 200 metrekarelik köşkte de konaklayabilir.

Booking'deki konaklama seçeneklerinin 40'tan fazlası ücretsiz kahvaltı sunuyor.