2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentlerde 'tax free' sistemi uygulanabilir

Rus medyasına konuşan hükümetten bir kaynak, "İlk aşamada pilot projeye Moskova, Pulkovo, Vladivostok ve Kaliningrad havalimanları katılacak. Ayrıca hükümetin, turnuva katılımcılarını kabul edecek tüm havalimanlarımızın turnuva başlamadan önce 'tax free' (vergi muafiyeti) sistemiyle çalışmaya başlaması yönünde bir fikri var" dedi.

2018 Dünya Kupası, 14 Haziran — 15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek: Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg. Turnuvanın açılış ve kapanış maçları, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda oynanacak.