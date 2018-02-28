İspanyol efsanesi Quini hayatını kaybetti

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri kabul edilen Quini, 68 yaşında hayata veda etti. Quini'nin bir dönem formasını giydiği Barcelona Kulübü, "Camp Nou, mirasını asla unutmayacak" mesajını paylaştı.

"Quini" lakabıyla bilinen eski İspanyol forvet Enrique Castro, kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Gijon kentinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Quini, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Brujo, q feliz me hiciste en mis inicios. Nunca te olvidaré. Cariñoso, sencillo y cercano. Te toca descansar, en paz pic.twitter.com/J7SMOVs3Lp — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) 27 February 2018

​BARCELONA'DAN VEFA

Ünlü oyuncunun bir dönem formasını giydiği Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün oyuncusu ve efsanesi Enrique Castro 'Quini' hayatını kaybetti. Camp Nou, mirasını asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi.

Enrique Castro 'Quini' dies (1949-2018), a player and legend of our Club. The Camp Nou will never forget your legacy. RIP pic.twitter.com/BO3XiebuUB — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 February 2018

​KARİYERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri kabul edilen Quini, Sporting Gijon formasıyla çıktığı 443 maçta 231, Barcelona formasıyla da 100 maçta 54 gol attı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en golcü futbolcusuna verilen Pichichi Ödülü'nü 1974-1982 yıllarında 5 kez alan Quini, 1978'den 1982'ye kadar ise 35 kez İspanya Milli Takımı forması giydi ve 8 gol kaydetti.

Descansa en paz Quini 💔 https://t.co/p8AjJMkxvU — ʟɪᴏɴᴇʟ ᴍᴇssɪ (@1OLioMessi) 27 February 2018

​1981'DE KAÇIRILDI

Barcelona'nın Hercules'i 6-0 yendiği 1981'deki maç sonrası kaçırılan Quini, 25 gün sonra serbest bırakıldı. Efsane oyuncu, serbest bırakılmasının ardından La Liga'nın en skorer ismi olmayı başardı.