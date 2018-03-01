Zagitova’yı eleştiren ABD’li artistik patinajcıdan geri adım

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda dünya rekoru kıran Rus artistik patinajcı Alina Zagitova’nın performansı için “Bu bir performans değil” eleştirisinde bulunan ABD’li artistik patinajcı Ashley Wagner geri adım attı. Wagner “Genç bir sporcunun olimpiyatlarda altın madalya almasına büyük saygı duyarım” ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Damir Sagolj PyeongChang’daki Rus ekibine ilk altın madalya artistik patinajda geldi 5

PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışmaya hak kazanamayan ABD'li artistik patinajcı Ashley Wagner altın madalya alan Zagitova'yı Twitter'dan eleştirdi.

Wagner, "Başta zaman öldürdü, ikinci yarıda atlayışları yaptı. Bu bir performans değil" ifadelerini kullanmıştı. Zagitova da Wagner’a eleştirmeden önce oyunlarda sergilediği programı denemesini önermişti.

It is a system that my sport has created and it allows for programs like this. They are amazing technical feats, I just think it kills the artistry that I love in figure skating. Watching a young athlete achieve Olympic gold is something I have so much respect for! — Ashley Wagner (@AshWagner2010) February 27, 2018

Zagitova’nın cevabının ardından Twitter’dan yeni bir açıklama yapan Wagner “Zagitova ile ilgili yorumları alıyorum. Söylediğim şeyi tekrarlıyorum. Tüm atlayışları performansın son kısmına yüklemenin çok sanatsal veya dengeli olduğunu düşünmüyorum. Ben tüm atlayışlarımı son kısımda gerçekleştirdiğim bir program yapamam ve bunu etkileyici buluyorum” ifadelerini kullandı.

So, everyone is entitled to their opinions but I have an endless amount of respect for any athlete that can lay it down under the pressure of the Olympics, and I'll never find it my place to take away from that moment. Congrats to our young champ, it's an amazing accomplishment! — Ashley Wagner (@AshWagner2010) February 27, 2018

Bir başka tweet’inde de genç bir sporcunun olimpiyatlarda altın madalya almasına büyük saygı duyduğunu ifade eden Wagner, Zagitova’yı tebrik etti.

​Zagitova, 82.92 puan alarak dünya rekoru kırdı. 15 yaşındaki sporcu, 82 puanlık sınırı geçen ilk sporcu oldu.