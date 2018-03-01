Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçta gergin anlar yaşandı.

🏆Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.



⚽ 14' Negredo

⚽ 17' Soldado

🔴 44' Alper Potuk

⚽ 45+2' Şener Özbayraklı

🔴 52' Quaresma

🔴 76' Volkan Demirel

⚽ 82' Hasan Ali Kaldırım (K.K.) pic.twitter.com/knU5bM6ANM — Haber7 Spor (@Haber7_Spor) 1 March 2018

​Karşılaşmadaki ilk gerginlik ilk yarının son anlarında yaşandı. Fenerbahçe'nin korner kazandığı 44. dakikada sarı-lacivertli oyuncularla Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli oyunculardan Alper Potuk, Tolgay'ı itince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Derbi mücadelesinin ilk yarısında gerginlik, ikinci yarıda daha da büyüdü. Beşiktaş yarı alanında rakibinin faulüyle Pepe yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Gerginliğin içinde yer alan Ricardo Quaresma, Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart gördü.

​Quaresma, gördüğü kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayarak De Souza'nın üstüne yürümeye çalıştı. Beşiktaşlı oyuncuların yanı sıra sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, Quaresma'yı sakinleştirmekte zorlandı.

Yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe'den Mehmet Ekici de sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman da saha içine kadar gelerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Kocaman, sarı kartı olan Volkan Demirel ile de kısa bir görüşme yaptı.

Karşılaşma, yaşanan gerginliğin ardından kaldığı yerden devam etti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Negredo'nun 14. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gölüne 17. dakikada Soldado ile karşılık verdi.

Fenerbahçe'de Alper Potuk 44. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Alper'in gördüğü kırmızı kartın hemen ardından 45. dakikada Şener'in ayağından gelen golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte iyice sertleşen oyunda bir kırmızı kart daha çıktı. 51. dakikada Quaresma kırmızı kart gördü. Kartın ardından oyun alanı karıştı.

82. dakikada Talisca'nın golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.

KOCAMAN'DAN ÇARŞI'YA YANIT: BİTMİŞ BU HİKAYE

Beşiktaş'ın popüler taraftar grubu Çarşı'nın Twitter hesabından kendisiyle ilgili paylaşılan bir gönderiyle ilgili Aykut Kocaman maç sonunda açıklama yaptı.

💥 Aykut Kocaman'dan Çarşı grubunun paylaşımına tepki pic.twitter.com/fGH0vWCqnr — Sporx (@sporx) 1 March 2018

​Kocaman, "Toplumsal durumlarda çok sorumlu olan Çarşı grubu, beni aşağılamaya çalışıyor. Bunu bu dünyada yaşadığımız bir canlı üzerinden yapıyorlar. Evimde zaten o canlıdan bir tane besliyorum. Uzaktan uzağa takdir ettiğimiz Çarşı da bu haldeyse, bitmiş bu hikaye" dedi.