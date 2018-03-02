St. Petersburg’da 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında kiralar ne kadar olacak?

St. Petersburg'da en ucuz konaklama seçeneğini sunan ve geceliği 5 dolar olan bir hostelin ücretsiz araba parkına sahip olduğu belirtiliyor. Misafirlerin çaydanlıktan yararlanabileceği hostelde ayrıca ortak banyo var. Bu hostelde 30 günlük konaklama ise 157 dolara mal olacak.

6500 dolar ile en pahalı konaklama seçeneğini sunan apart otelde her şey dahil sistemi uygulanıyor. Otelin odaları, harika bir manzaraya açılan balkona, klimaya ve kendi banyosuna sahip.

Kiralık dairelere gelince en pahalı seçenek, kişi başına aylık 170 bin dolara mal olacak. Bu fiyata sunulan dairede 2 yatak odası, çamaşır makinesi, televizyon ve diğer ev eşyalarının olduğu belirtildi.

Booking'deki konaklama seçeneklerinin 93'ü ücretsiz kahvaltı sunuyor.