Rus Krylya Sovetov takımı, -15 derecede futbol oynamaktan çekinmiyor

Avrupa sert bir kış geçirirken, Samaralı futbolcular hava koşullarına rağmen hünerlerini göstermek niyetinde. Spartak Moskova, hava sıcaklığının —15 dereceye düştüğü Samara’daKrylya Sovetov takımıyla maç yapmayı reddetti.

Championat.com’a konuşan Krylya Sovetov, Spartak’ın kararının ardından “Çok üzgünüz. Korkaklar!” dedi.

Rusya Kupası çeyrek finalleri kapsamında iki takım arasında 28 Şubat’ta maç yapılması planlanıyordu. Ancak Spartak yetkilileri, hava sıcaklığının —15 derece olması nedeniyle maçın yapılmamasını istedi ve maç henüz belirlenmeyen bir tarihe ertelendi.