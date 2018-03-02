ABD'li tacizci doktor Nassar'ı ilk kez bir erkek jimnastikçi cinsel istismarla suçladı

ABD'de 260'tan fazla kız çocuğu ve kadına yıllar boyunca cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunan ABD Jimnastik Takımı ile Michigan Eyalet Üniversitesi Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ı ilk kez bir erkek jimnastikçi cinsel istismarla suçladı.

© REUTERS/ Rebecca Cook Tacizci doktor Nassar'a 125 yıla kadar ek hapis cezası

Jacob Moore adlı jimnastikçi, ABD Jimnastik Takımının eski doktoru Nassar'ın kendisine 2016 yılında cinsel istismar ve cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle dava açarak tacizci doktoru suçlayan ilk erkek sporcu oldu.

Moore'un açtığı dava Nassar'a yönelik devam eden kamu davası çerçevesinde ek olarak yapılan 6 ek şikayetten biri.

GENİTAL BÖLGESİNE AKAPUNKTUR UYGULAYATAK OMZUNDAKİ RAHATSIZLIĞI TEDAVİ EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

USA TODAY Sports'un aktardığına göre Moore 16 yaşındayken omzundaki rahatsızlık nedeniyle Nassar'ın evine gitti.

Şu anda Michigan Eyalet Üniveristesi'nde jimnastikçi olan Moore, evin bodrumunda Nassar'ın kendisiyle ilgilendiği sırada içeriye 18 yaşından küçük bir kız cimnastikçinin girdiğini, Nassar'ın erkek jimnsatikçinin külotunu indirerek kıza gösterdiğini öne sürdü.

Şikayette Nassar'ın Moore'a sporcunun omuzundaki rahatsızlığı 'gential bölgesine uygulayacağı akapunktur iğneleri ile iyileştireceğini' söylediği ve bu işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Şikayette "Omuz ağrısının erkeklerin genital bölgesine uygulanan akapunktur ile tedavi edilebileceğine dair bir tıbbi bağlantı yok" dendi.

Moore'un kız kardeşi Kamerin de verdiği ifade de Nassar'ın kardeşine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Gymnast Jacob Moore becomes first male victim to file in Larry Nassar lawsuit: https://t.co/YdCQVJ1Okl pic.twitter.com/jzR5hGVd9P — Deadspin (@Deadspin) March 2, 2018

​260'TAN FAZLA KIZ ÇOCUĞU VE KADINI CİNSEL TACİZLE SUÇLANMIŞTI

260'tan fazla kadın ve genç kız Nassaar'ın kendilerine yıllar boyunca cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Şu anda çocuk pornografisi suçu nedeniyle Arizona eyaletindeki federal hapishanede 60 yıllık hapis cezasını çekmekte olan 54 yaşındaki Nassar, Michigan'a bağlı iki bölgede cinsel saldırı suçlarından toplamda 80 yıldan 300 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suçlarının bazılarının tarihi 1990'lı yıllara kadar uzanan Nassar'ın ömür boyu cezaevinde kalacağı belirtilmişti.

Nassar'ın cinsel istismarda bulunduğu sporcular arasında 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya alan jimnnastikçi Jordyn Wieber de bulunuyordu.