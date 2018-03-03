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    Aleksandr Kruşelnitskiy- Anastasya Brizgalova

    ‘Rus Angelina Jolie’, doping testi pozitif çıkan curling partnerini değiştirmeyecek

    © Sputnik/
    Spor
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    ‘Rus Angelina Jolie’ olarak anılan curling sporcusu Anastasya Brizgalova, Pyeongchang Kış Olimpiyatları’nda doping testi pozitif çıkması nedeniyle birlikte kazandıkları bronz madalyayı iade etmek zorunda kaldığı, eşi ve curling partneri Aleksandr Kruşelnitskiy ile takımını bozup bir başka partnerle yarışmayı reddetti.

    R-Sport'a konuşan Brizgalova "Dünya Şampiyonası'nda bir başka partnerle oynamam teklif edildi. Ancak bu diğer çiftler açısından pek hoş olmaz. Çünkü tüm sezon yarışmalara hazırlandılar. Evet benim için yarışmak zor olacak. Fakat Kruşelnitskiy gibi bir başka partner de yok" dedi.

    ‘YENİDEN KATILMAK İSTİYORUZ'

    Aleksandr Kruşelnitskiy- Anastasya Brizgalova
    © Sputnik/
    'PyeongChang'daki doping skandalının nedeni 'Rus Angelina Jolie'nin güzelliğinin kıskanılması olabilir'
    İkili ayrıca 2022'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak istediklerini söyledi.

    Kruşelnitskiy "Olimpiyatlara katılmak uzun zamandır çabaladığımız bir hedefimizdi. Hem ülke hem de ülke dışında iyi bir performans sergiledik. Bir madalyayı hak ettik, ancak madalyamız geri alındı. Fakat imkanımız olursa olimpiyatlarda tekrar yarışmak istiyoruz. Yarışacağımızı da düşünüyorum. Olanlar bizi şoke etti. Bunun bir seferlik bir kaza olduğunu kanıtlamak için bir dahaki olimpiyatlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    ‘EKİBİN BAYRAĞI TAŞIYAMAMASINDAN SORUMLU HİSSEDİYORUM'

    Kruşelnitskiy, Pyeongchang'daki Rus ekibinin kapanış töreninde Rusya bayrağını taşıyamaması nedeniyle sorumlu hissettiğini de söyledi.

    Kruşelnitskiy ve bobsledçi NadejdaSergeyeva'nın doping testinin pozitif olması nedeniyle IOC tarafından Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliği iade edilmemiş ve sporcular bayraklarını taşıyamamıştı.

    ESKİ SEVGİLİSİNİN DOPİNG SKANDALINDA PARMAĞI OLDUĞU İDDİALARINI REDDETTİ

    Aleksandr Kruşelnitskiy
    © Sputnik/
    CAS, 'Rus Angelina Jolie'’nin eşi hakkında doping soruşturması başlattı
    Yasaklı maddeyi kasıtlı olarak kullanmadığını belirten Kruşelnitskiy, eski sevgilisinin doping skandalında parmağı olduğu iddialarını da reddetti.

    Kruşelnitskiy'nin içeceğine eski sevgilisi tarafından meldonyum maddesi karıştırılmış olabileceği ileri sürülmüştü.

    Kruşelnitskiy ve eşi Brizgalova, çiftlerde Rusya'nın curling sporundaki ilk madalyasını alarak tarihe geçmişti. Ancak Kruşelnitskiy'nin kanında meldonyuma rastlanması nedeniyle ikili madalyalarını iade etmişti.

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    Etiketler:
    Curling, Aleksandr Kruşelnitskiy, Anastasya Brizgalova, Rusya
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