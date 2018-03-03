Yılmaz Vural: Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik direktörlüğü bıraktım

Son olarak Giresunspor'da görev alan ve Karadeniz ekibindeki macerası kısa süren Vural, yorgun hissettiğini ve artık teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı.

Vural, Posta gazetesine verdiği demeçte, "Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm" dedi.

Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı: "Soyadım Yılmaz ama artık yıldım. Tövbe, bundan sonra bu işi bıraktım." pic.twitter.com/r66NtpnXs1 — Tribun Dergi (@tribundergi) March 3, 2018

​​Türkiye'deki futbol ortamına yönelik ümitsiz bir bakış açısı ortaya koyan tecrübeli teknik adam, "Futbolcu profesyonel değil. Başkan ve yöneticilerin hepsi değilse de çoğu bahsettiğim sınıftan. Ben neyi düzelteceğim? Don Kişot gibi yeldeğirmenleriyle çok savaştım. Gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

'EMİR DEMİRİ KESTİ'

Giresunspor'la eşi istediği için anlaştığını söyleyen Vural, "Giresunspor'a eşim istediği için gittim. Bana, 'Babam ölmeden önce senin hep Giresunspor'u çalıştırmanı isterdi. Hiç olmazsa şimdi bu isteğini yerine getir. Git Allah aşkına Yılmaz' deyince emir demiri kesti. Enteresandır, Giresun'un plakası 28, benim de gittiğim 28'inci takım. Gittik ve döndük" diye konuştu.