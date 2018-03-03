Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar için maraton düzenlenecek

Riyad merkezli Al-Quds Al-Arab gazetesinin haberine göre, koşuya 18 yaş üstü tüm kadınlar davet edildi.
© AFP 2018/ Fayez Nureldine
Önümüzdeki nisan ayında Mekke'deki kapalı arenada yapılması planlanan maratonun deney amaçlı olacağı açıklandı. İlk açık hava maraton koşusunun ise gelecek yıl yapılacağı belirtildi.
Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bölüm ayrılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)