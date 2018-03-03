Yılmaz Vural: Antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler?

Yılmaz Vural, teknik direktörlüğü bıraktığına yönelik haberlerle ilgili, "Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler" dedi.

Giresunspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra hakkında birçok haber çıkan Yılmaz Vural, bugün medyaya yansıyan "Teknik direktörlüğü bıraktı" haberlerini yalanladı.

NTV'nin haberine göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Vural, "Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Zamanında bazı açıklamalar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Ancak bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben yıllardır futbolun içinde olan birisiyim. Her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vural, Posta gazetesine verdiği söyleşide, "Adım Yılmaz ama artık yıldım, teknik adamlık hayatımı noktalamaya karar verdim. Ya kafayı yiyeceğim ya da kalp krizinden zank diye gideceğim. En iyisi başka bir işte uğraş veririm" demişti.