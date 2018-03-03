Suudi Arabistan'ın El-Ahsa ilinde ilk defa kadınların da katıldığı bir maraton düzenlendi. Kadınların maratona katılabilmesi için tesettür şartı getirildi.

© AFP 2018/ Fayez Nureldine Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar için maraton düzenlenecek

'El-Ahsa Koşuyor' sloganıyla düzenlenen ve farklı kategorilerde çok sayıda yarışın düzenlendiği maratona, kadın, erkek, profesyonel, amatör, genç, yaşlı, yerli ve yabancı her kesiminden geniş katılım oldu. El-Musa İhtisas Hastanesi, Suudi Arabistan Spor Genel Müdürlüğü, Eğlence Kurumu ile El-Ahsa Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen maratona katılan kadınlara 'tesettürlü olma' şartı getirildi.

​Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu. Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.

Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk defa maratona katıldı https://t.co/Rl16EnIxIO pic.twitter.com/mfHoSRalSQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2018

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