PICTURES: ‘Al-Ahsa Runs,’ first marathon for #women in #SaudiArabia https://t.co/lrk7aCInZY pic.twitter.com/stQv9FAsXB— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 3, 2018
Maraton kapsamında düzenlenen 3 kilometre kadın koşusunda Muzne En-Nassar, farklı uyruklardan bin 500 kadını geride bırakarak birinci oldu. Yaşlılar kategorisinde Muhammed ed Duseri, profesyoneller kategorisinde ise Hüseyin Ceman birinci oldu.
Amatörler kategorisinde düzenlenen 5 kilometrelik yarışı hiç ara vermeden tamamlayan engelli Hüseyin Huveykim'e ise takdir ödülü verildi. Huveykim basına yaptığı açıklamada, bir sonraki maratonda engellilere özel yarış düzenlenmesini istedi.
Suudi Arabistan'da kadınlar ilk defa maratona katıldı https://t.co/Rl16EnIxIO pic.twitter.com/mfHoSRalSQ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2018
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