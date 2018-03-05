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    Aykut Kocaman

    Aykut Kocaman: Beşiktaş maçında taç hırsızlığı oldu

    © AA/ Orhan Akkanat
    Spor
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu. Taç bizimdi. Taçı Beşiktaşlı futbolcu hızlı attı ve hakem oyunu durduramadı. O uğultu nedeniyle hakem bunu tersine çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a sahalarında 3-2 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Anlatacak bir şey yok. Maçın kontrolünü kaybetmek istemiyorduk, kaybettik. Birinci ve ikinci sıradaki takımla puan farkı 2 maça çıktı. Şu an ligde kontrolü kaybettik. Çok ciddi avantaj yitirdik puan ve moral açısından. Ciddi bir yaralanmaya yol açtı bu maç" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş-Fenerbahçe
    © AA/ Berk Özkan
    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 4 gol, 3 kırmızı kart
    Kocaman, maçın hakemi Arda Kardeşler'in deplasman takımlarının isteyeceği bir hakem olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

    "Burada maç kazanmak çok kolay. Fenerbahçe her zaman kazanması gereken bir takım, bunu inkar etmiyorum. Öbür taraftan da Arda Kardeşler bakıldığında kritik hatalar yaptı. Harika bir deplasman hakemi gibiydi. Hiçbir şekilde bizim son iki Beşiktaş deplasmanındaki hakemler gibi değildi. Ligdeki maçta Cüneyt Çakır, ilk yarıda 8 faulün 2'sinde bizim atağımızı kesti, 6'sında tamamen seyirci baskısıyla ceza sahamıza giren fauller verdi. Kupa maçında Fırat Aydınus… Hayatımda, yaşadığım ender sahnelerden birini gördüm. Beşiktaş'ın stadında taç hırsızlığı oldu. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmemiştim. Taç bizimdi. Taçı Beşiktaşlı futbolcu hızlı attı ve hakem oyunu durduramadı. O uğultu nedeniyle hakem bunu tersine çeviremedi. Taç hırsızlığı oldu. Hakemi bugün çok takdir ediyorum, iyi maç yönetti. Dimdik durdu. Keşke oralarda da o tecrübeli hakemler dimdik durabilseydi."

    Net penaltılarının verilmediğini savunan Kocaman, "Hakemin de gözünün önünde. Seyredince görecek. 'Baskı altında da olsam vermem' diye gözüktü" dedi.

    'VOLKAN'IN YAPTIĞINI ANLAYAMIYORUM'

    Kocaman, geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel'i sert bir dille eleştirdi. Bu sezon davranış hatalarından çok fazla kart gördüklerini aktaran Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ​​"(Volkan'ın kırmızı kartı) Anlaşılır ve affedilir değil. Bunu gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Volkan'ın maç içinde yaptıklarını anlamak hakikaten çok zor. Alper'in kartını da her ne kadar kabul etmesem de bir yere kadar anlık olduğu için anlarım. Fırat Aydınus'un maç boyunca bizim lehimize verdiği tek olumlu karar Volkan'ı daha evvel atmamasıydı. Benim futbol hayatım kadar Fenerbahçe'de oynamış bir insanın bu yaptığını hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Çok yazık. Anlık, refleks olan hataları kabul edebilirim. Kaptan Volkan'ınki pek anlık bir hataya benzemiyor."

    'ARTIK MAÇ KAZANMALIYIZ, BAŞKA DA ŞANSIMIZ YOK'

    Kocaman, artık maç kaybetmemeleri gerektiğini anlatarak, "Artık maç kazanmalıyız. Başka da şansımız yok. Rakiplerimizde de kayıp olması lazım. Tam değişiklik yapacağımız anda 3. golü yedik. Bu tip sıkıntılı durumlarda bir şeyler söylemek kolay değil. Halim psikolojim şuydu, bu kadar mı olur? Bu sezona damga vuran, bizim adımıza bu kadar mı olur diye düşündüm. Artık biraz da da seyretmeye karar verdim o andan itibaren. Bu kadar mı olur dedikçe oluyor. Enteresan bir sezon yaşıyoruz" diye konuştu.

    FENERBAHÇE'DE 18 YIL SONRA BİR İLK

    Fenerbahçe, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü.

    Ligin 10. hafatasında oynanan Fenerbahçe-Kayseri karşılaşması 3-3 beraberlikle bitmişti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon 3 gol yediği diğer maç ise 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesi olmuştu.

    ​Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe, dün Akhisar'a 3-2 yenilerek, evindeki 9 maçlık seriyi bitirdi. Böylece Fenerbahçe 4 yıl sonra üst üste iki karşılaşmayı kaybetti.

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    Etiketler:
    futbol, Beşiktaş, Akhisarspor, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Aykut Kocaman
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