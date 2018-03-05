Amatör kümeye düşen Kayseri Erciyesspor futbolcularının büyük dramı

Üst üste 4 yıl şampiyon olan Kayseri Erciyesspor'un TFF 3. Lig 2. Grup'ta dün oynanan maçta Diyarbekirspor'a 10-1 yenilmesiyle Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti. Karşılaşma sonrası Kayseri temsilcisinin otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseri'den gece yola çıktıkları ve stada gelerek maç saatini otobüste bekledikleri ortaya çıktı.

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, TFF 3. Lig 2. grupta oynadığı son maçta Diyarbekirspor'a 10-1 mağlup oldu.

Kayseri Erciyesspor'un, Diyarbekirspor maçı için otelde kalacak paraları olmadığından Kayseri'den gece yola çıktıkları ve 10 saatlik yolculuktan sonra sabah maçın oynandığı Şilbe Spor Kompleksi'ne gelerek maç saatini bekledikleri ortaya çıktı.

Kayseri Erciyesspor, TFF 3. Lig 2. grupta oynadığı son maçta Diyarbekirspor’a 10-1 mağlup oldu. Diyarbakırspor taraftarı maç sonrası, 10 saatlik yolculuğun ardından maçı otobüste bekleyen futbolculara, 'Paranız yoksa, onurunuz var' diyerek destek verdi https://t.co/xpyQDNyQyJ pic.twitter.com/6awWOMSPzb — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) March 5, 2018

​Sabah saatlerinde maçın yapıldığı tesise giden Diyarbekirspor yöneticilerinin otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduğu ve ardından kafileyi kahvaltıya götürdükleri belirtildi.

AMATÖR KÜMEYE DÜŞTE

Daha sonra kendileri açısından prestij mücadelesi olan maçı 10-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Kayseri Erciyesspor'lu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayseri Erciyesspor, Diyarbekirspor'a 10-1 mağlup olarak amatör kümeye düştü.

Yıllarca Süper Lig’de mücadele eden, Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş’a kaybeden, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Kayseri Erciyesspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynadığı son maçta Diyarbekirspor’a 10-1 mağlup olarak 9 hafta kala amatör lige düştü! pic.twitter.com/AISZo1chgm — Spor Toto 1.Lig (@ST1Lig) March 4, 2018

Kayseri Erciyesspor, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig'de yer alırken, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e veda etti. 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig'e, 2016-2017 sezonunda 2'inci Lig'e veda eden mavi-siyahlılar, 2017-2018 yani bu sezonda ise bitime daha 9 hafta kala 3'üncü Lig'e veda ederek profesyonel lig kariyerini sonlandırmış oldu.