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    Cenk Tosun

    Cenk Tosun, Cristiano Ronaldo'yu geçti

    © REUTERS/ Andrew Yates
    Spor
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    Everton'ın yıldızı Cenk Tosun, Burnley karşısında attığı golle Premier Lig tarihine geçti.

    Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Burnley deplasmanında ilk golünü attı.

    İlk golünü 5. maçında atan Cenk Tosun ile birlikte Premier Lig'de forma giyen yıldızların attığı ilk goller şöyle:

    • Stefan Jovetic, 2013 yılında Fiorentina'dan Manchester City'e 26 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. İlk golünü ise 4. maçında kaydetmeyi başarmıştı.
    • Rotasını United'dan Arsenal'e kaydıran Welbeck, ilk golünü yine 4. maçında atanlardan.
    • Carlos Tevez, nam-ı diğer Carlitos. O da 29 milyon Euro'ya West Ham'dan Manchester City'e gelmiş ve ilk golünü 5. maçında atmıştı.
    • Bulgar yıldız Dimitar Berbatov, Tottenham'dan United'a 38 milyon Euro karşılığında geçtiğinde seneler 2008'i gösteriyordu. Ona da ilk golünü atmak 6. maçına nasip oldu.
    • Leicester City'nin atanamayan yıldızı Ahmed Musa, 19.5 milyon Euro'ya CSKA Moskova'dan Leicester City'e gelmişti. İlk golünü ise 6. maçında kaydetti.
    • Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo. Manchester United dönemindeki yaptıklarıyla Los Galacticos'aun yolunu tutan Cristiano, Premier Lig'deki ilk golünü 9. maçına kadar atmayı bekleyenlerden. O da Cenk Tosun'un geçtiği isimlerden oldu.
    • Paraguaylı golcü Roque Santa Cruz, çift haneli sayılara geçmeden ilk golünü 9. maçında attı.
    • 58.5 milyon Euro'ya Liverpool'dan Chelsea'ye gelen Fernando Torres, ilk golünü 10. maçının içindeyken kaydetti.
    • Şimdilerde Fenerbahçe'de forma giymekte olan Vincent Janssen ise Tottenham formasıyla 10. maçında ağları sarsmayı başardı.
    • Liverpool'un Tottenham'dan gelen ve o dönemin yıldızlarından olan Robbie Keane, ilk golünü 12 maçında atabildi.
    • İtalyanların yaramaz çocuğu Balotelli de Liverpool formasıyla ilk golünü 13. maçında atabilmişti.

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    Etiketler:
    Everton, Cenk Tosun, Cristiano Ronaldo
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