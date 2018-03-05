Gomis'ten 'Hakan Şükür' sorusuna yanıt

Galatasaray'da bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, Fransa'da kendisine yöneltilen Hakan Şükür sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Fransa'da beIN Sports kanalının konuğu olalan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis'e, "Türkiye'de Galatasaray taraftarlarını gözünde yarı tanrı gibi olan Hakan Şükür'e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?" diye soruldu.

Spiker: “Türkiye’de Galatasaray taraftarlarını gözünde yarı tanrı gibi olan Hakan Şükür’e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?”



Gomis: “Ben Galatasaray taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum.” pic.twitter.com/BrIX28JBd6 — Cimbom (@CimbomFacts) March 5, 2018

​Gomis, sosyal medyada 'tuzak' olarak değerlendirilen soruya, Hakan Şükür'ün adını vermeden, "Ben Galatasaraylı taraftarların gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.