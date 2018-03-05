Gomis'ten 'Hakan Şükür' sorusuna yanıt

Fransa'da beIN Sports kanalının konuğu olalan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis'e, "Türkiye'de Galatasaray taraftarlarını gözünde yarı tanrı gibi olan Hakan Şükür'e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?" diye soruldu.
Spiker: “Türkiye’de Galatasaray taraftarlarını gözünde yarı tanrı gibi olan Hakan Şükür’e nazaran taraftarın gözünde kendi yerini nasıl görüyorsun?”— Cimbom (@CimbomFacts) March 5, 2018
Gomis: “Ben Galatasaray taraftarlarının gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum.” pic.twitter.com/BrIX28JBd6
Gomis, sosyal medyada 'tuzak' olarak değerlendirilen soruya, Hakan Şükür'ün adını vermeden, "Ben Galatasaraylı taraftarların gözünde en büyük ismin teknik direktörümüz Fatih Terim olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
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